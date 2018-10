Ai intalnit vreodata pe cineva care te-a facut sa te infiori de dorinta, sa uiti de orice inhibitie, sa te lasi prada senzatiilor si sa-ti doresti mai mult, fara sa-ti pese de nimic altceva? Se pare ca Varsatorii sunt printre cei mai creativi si spontani din punct de vedere sexual. Dar si alte cateva zodii se bucura de o reputatie aproape perfecta in privinta vietii sexuale.

6 cele mai seducatoare zodii de barbati

Gemeni

Sunt foarte activi din punct de vedere sexual. Adora diversitatea si ii incanta jocul seductiei. Geamanul este acela care te dezbraca inainte sa va atingeti macar. Un maestru al vorbelor care te dezarmeaza, e greu sa-i rezisti si nici n-ai avea de ce, caci este un amant desavarsit. Se bucura de fiecare experienta ca de un moment unic si mereu isi doreste ceva nou. Cu el trebuie sa fii deschisa, sa-i spui si sa-l intrebi despre zonele erogene, despre ce-i place si ce nu.

Varsator

Varsatorul adora sa-si dea frau liber imaginatiei, sa fie surprins si sa incerce jocuri, locuri si pozitii neobisnuite. Nicio nebunie nu i se pare prea mare, asa ca alaturi de el te poti astepta la orice: sa fii legat la ochi, incatusat, invelit in frisca sau mangaiat cu gheata. Asta nu inseamna ca viata sexuala a unui Varsator este plina de acrobatii, dar cu siguranta este intensa si, pentru multi, de invidiat. Iar placerea, si a lui, si a partenerului, garantata.

Berbec

Ca in toate aspectele vietii, Berbecii nu au stare nici in dormitor. Emana energie sexuala de la o posta si cand vor pe cineva, nu-i lasa nicio sansa de scapare. Berbecul stie sa curteze si sa-ti trezeasca simturile de asa maniera ca te trezesti abia cand esti goala in bratele lui. Te face sa te simti cea mai dorita si irezistibila, astfel ca nu vei fi in stare sa-i spui nu. Iubeste intens, salbatic si vrea sa-si demonstreze ca poate cuceri pe oricine, oricand. Berbecul are nevoie de provocari si de confirmari, de senzatii noi si de pasiune intensa.