In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare asupra fiecarei zodii, un eveniment astral se afla in prim-plan: intrarea lui Jupiter in Sagetator, zodia sa de domiciliu, pe 8 noiembrie, unde va ramane pana in decembrie 2019. Vestile sunt bune si energia la cote ametitoare. Vreme de mai bine de un an ne vom extinde preocuparile, ne vom interesa de alte culturi si credinte, de calatorii in zone indepartate, vom face studii in alte orase sau tari. Ne dorim sa exploram, sa ne aventuram, sa invatam de la altii, sa facem lucrurile mai bine si mai creativ, sa avem cu ce ne lauda. Suntem optimisti, avem incredere in ceea ce urmeaza si visele cele mai mari nu mai par imposibil de atins.

Horoscop luna noiembrie 2018 pentru fiecare zodie

Horoscop noiembrie Berbec

Horoscop noiembrie Taur

Horoscop noiembrie Gemeni

Horoscop noiembrie Rac

Horoscop noiembrie Leu

Horoscop noiembrie Fecioara

Ti-ar prinde bine sa incepi luna cu o decizie radicala, nu in privinta vietii amoroase sau profesionale, ci a sanatatii. Se impune sa renunti la fumat, mancat dulciuri, baut vin in miez de noapte sau oricare ti-ar fi naravul care te face sa te simti fara vlaga. Primesti diverse semnale din anturaj sau de la omul iubit si nu esti foarte convinsa cum sa le interpretezi. Comunicarea nu e deloc favorizata, asa ca amana discutiile importante pentru finalul lunii, mai ales daca te simti confuza din start. In schimb, se pot ivi oportunitati de dezvoltare profesionala sau de alegerea carierei potrivite, pentru cei aflati la inceput de drum.

Ca muncesti mult, nu mai e o noutate, insa e foarte important in perioada asta sa te organizezi in asa fel incat sa nu te ia durerile de cap sau alte simptome neplacute de la prea multa oboseala acumulata. E momentul sa-ti imparti cu atentie banii si sa profiti de oportunitatile financiare, care nu lipsesc. Daca intampini dificultati in gestionarea banilor in cuplu, e bine sa nu le iei in seama deocamdata si sa te orientezi spre alte subiecte de discutie, care pot conduce la consolidarea conexiunii dintre voi. Cand esti pe punctul de a rabufni si a isca un conflict de amploare, aminteste-ti ca linistea ta e sfanta.

Daca ai avut unele probleme de sanatate in ultima vreme, acum poti scapa de ele definitiv. Se poate spune ca lasi in urma tot ce nu-ti era convenabil, de la oamenii toxici, care iti imbolnaveau sufletul, pana la toxinele provenite din stilul tau de viata prea agitat, care iti subrezeau trupul. In preajma Lunii Pline norocul se imparte in functie de sentimente: unii Gemeni au parte de rupturi, altii dimpotriva, tocmai acum intalnesc pe cineva special, alaturi de care isi continua viata. Poate fi vorba si de un prieten foarte bun, nu neaparat de un iubit. Daca esti nemultumita de salariul tau, tot acum iti poti rotunji veniturile.

E important sa te impaci cu trecutul, cu deciziile luate, sa-ti asumi faptul ca esti si tu om si poti gresi. Concentreaza-te asupra viitorului si fa-ti planuri punctuale, nu doar simple rezolutii uitate pe o foaie de hartie! Luna Plina este pentru tine un sfetnic bun si-ti aduce noutati de bun augur, poate o invitatie pe care o astepti demult, o veste din strainatate sau chiar o cerere in casatorie sau de a te muta impreuna cu omul drag. Cu sanatatea stai foarte bine si nu se intrevad probleme, singurul disconfort vine din faptul ca esti friguroasa si urasti iarna din suflet. Abtine-te de la cheltuieli care-ti depasesc bugetul!

Ai tendinta sa-ti doresti mereu mai mult si mai bine in orice domeniu, totusi in perioada asta iti dai seama cat esti de norocoasa cu ceea ce ai deja. Surse de stres pot exista in privinta unei schimbari de domiciliu, dar daca e vorba de semnat contracte, de cumparare, inchiriere sau renovare ori de vreo mostenire, poti negocia cu succes sau, dupa caz, poti primi verdicte favorabile. Pe plan sentimental lucrurile sunt relaxate, ba chiar e un moment bun sa luati decizii legate de copii – cei pe care ii aveti sau vi-i doriti. Poate reveni in peisaj o fosta iubire care-ti rascoleste sufletul si te pune in fata unei decizii.

Fizic nu te supara nimic, insa cu moralul nu stai prea bine in prima parte a lunii. Mercur retrograd te face sa te simti nesigura, te autocritici si-ti dai seama cate momente frumoase ai pierdut din vina reticentei tale. Iti propui sa nu repeti greselile si sa accepti si alte pareri, optiuni, variante. Comunicarea poate fi greoaie, ceea ce inseamna ca nu sunt sanse sa incepi o noua relatie. Mai mult, trebuie sa faci eforturi ca sa nu le deteriorezi pe cele vechi. Evita sa creezi tensiuni acasa ori la locul de munca si nu te grabi sa iei decizii impulsive, in special daca e vorba de schimbarea serviciului ori a locuintei. Banii intarzie, dar vin!