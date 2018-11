foto: By Syda Productions, Shutterstock

In primele doua saptamani de noiembrie unele aspecte legate de viata sentimentala iti par neclare si nu este deloc usor (si nici indicat) sa iei decizii. Dificultatile si neintelegerile incep sa se risipeasca dupa data de 16, cand planeta Venus nu mai este retrograda, ci intra in mers direct in semnul ei de domiciliu, Balanta. Astfel, de la jumatatea lunii, ti-e mai usor sa comunici, sa atenuezi conflicte si sa intuiesti momentele prielnice dialogului si impacarii.

Horoscopul dragostei in noiembrie pentru fiecare zodie

Contextul astral predispune la neintelegeri in cuplu, asa ca e recomandabil sa nu deschizi subiecte delicate in noiembrie si nici sa-ti pui partenerul in fata unor decizii importante luate de tine fara sa-i fi cerut macar parerea. Fa un efort si stapaneste-ti imaginatia si suspiciunile fara sens. Starea ta se imbunatateste abia in ultima parte a lunii, cand scapi de regrete si de gandurile negre si reconsideri varianta de a sterge cu buretele micile greseli care ti-au tulburat apele sufletului. Daca ai incheiat recent o relatie, acum o poti relua de la zero.

Daca reusesti sa eviti discutiile despre bani in cuplu, celelalte mici neplaceri sunt usor de gestionat. E o luna in care puneti accentul pe ceea ce va apropie, pe activitatile pe care le faceti impreuna cu placere, in dormitor si in afara lui. Atmosfera de acasa devine si mai prietenoasa dupa data de 16 noiembrie, cand puteti organiza o iesire in doi sau alte activitati care sa va scoata din rutina. Indiferent ca esti singura sau deja casatorita, cineva te curteaza cu insistenta luna asta, ceea ce te poate pune in dificultate.

Simti nevoia sa te eliberezi de oamenii despre care se dovedeste ca fac umbra pamantului din preajma ta degeaba. Intre dragoste si ura, impacare si despartire e o linie foarte fina, care poate sa dispara oricand luna asta. Pot sa apara tensiuni in cuplu din cauza locului de munca, mai ales daca apar unele schimbari (de salariu, de locatie). Gemenii singuri au parte de vesti mai bune decat cei aflati deja intr-o relatie. Poti cunoaste pe cineva cu adevarat interesant, sau chiar mai multe persoane care se incadreaza in tiparele tale iti apar in vizor, ceea ce face alegerea cu atat mai grea.

Sentimente nestiute incep sa iasa la iveala. Iubirea se ascunde in spatele unei priviri, a unei maini intinse cand nu te astepti, a unei invitatii rostite timid. Daca esti de ceva vreme intr-o relatie si te intrebi incotro se indreapta lucrurile, acum poti primi o declaratie, o propunere sau chiar o cerere in casatorie sau dimpotriva, poti descoperi ca e mai convenabil sa iei o pauza si sa-ti faci ordine in ganduri de una singura. Decat sa te complaci intr-o situatie care nu te multumeste, mai bine astepti urmatorul tren. Ai castig de cauza in discutile cu copiii sau parintii.

Cineva de care erai foarte legata emotional in trecut poate sa reapara ca din senin in viata ta in prima parte a lunii. Nu stii cum sa reactionezi, mai ales daca ai deja alte obligatii. Pe masura ce se estompeaza nostalgia, urmeaza o perioada linistita in privinta vietii sentimentale, in care tu si partenerul vorbiti mult si luati decizii legate de casa, de o posibila mutare sau de marirea familiei. Relatia cu copiii evolueaza mai bine decat te astepti, mai ales daca dai dovada de tact si indulgenta. Trebuie sa inveti sa nu-i tii pei dragi inchisi intr-o colivie.

Pana la jumatatea lunii esti intr-o dispozitie sufleteasca vulnerabila, te invinuiesti pentru diverse decizii din trecut, dar aceasta mea culpa te ajuta, intr-un final, sa fii mai maleabila in relatia cu cei dragi. Te simti datoare sa pui viata de familie pe primul loc si sa-ti organizezi celelalte prioritati astfel incat partenerul si copiii sa fie avantajati. Vestile sunt bune si pentru cei singuri sau aflati la inceput de relatie: lucrurile pot evolua favorabil neasteptat de repede, chiar daca prietenii sau parintii par sa se puna de-a curmezisul relatiei.