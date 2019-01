E greu sa ai o relatie cu cineva, fie ea de iubire sau de prietenie, in care totul sa decurga lin. Motive de suparare exista intotdeauna. Modul in care reactionam este, insa, diferit...

Cum reactionezi la suparare in functie de zodie

Berbec

Te aprinzi usor si iti trece repede. Spui pe loc ce ai de spus, bufnesti, trantesti, apoi iti pare rau ca ti-ai pierdut cumpatul. Mai mult de cateva ore, zile cel mult, nu tii supararea, daca nu e vorba de ceva cu adevarat grav. In celelalte cazuri, te porti foarte curand ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.

Taur

Cand ii gresesti unui Taur, ia in calcul ca s-ar putea sa te tina minte pana la moarte. Daca l-ai suparat, singura sansa e sa-ti ceri scuze imediat, intr-un cadru care sa-l faca sa se simta important. La un restaurant unde sa-ti cheltuiesti jumatate din salariu, de exemplu. Chiar si asa, cedeaza greu. Nu te astepta sa-ti accepte scuzele din prima.

Gemeni

Zece secunde! Daca esti Geaman, atat dureaza pana iti dai seama ca te-ai suparat dintr-o prostie. Viata e prea scurta ca sa pui la suflet orice fleac si nici nu-ti trece prin cap sa-ti ocupi memoria sau sufletul cu resentimente inutile. Uiti si ierti fara sa te gandesti de doua ori.

Rac

Nativii acestei zodii nu uita nimic. Ei pot jura ca nu s-au suparat, in vreme ce focul din sufletul lor sensibil arde mocnit. Stii ca un Rac nu te-a iertat, daca se retrage si devine tacut in prezenta ta. Intreaba-l ce poti face ca sa indrepti lucrurile - s-ar putea sa se simta magulit si sa se inmoaie.

Leu

Orgoliosii Lei nu suporta sa fie calcati pe coada. Daca le-ai gresit, nu te uita cate zile au. Nu de putine ori, ei pun capat definitiv unei relatii daca le-au fost ranite sentimentele sau mandria. Ca sa te ierte, nu cumva sa-l ignori, asteptand sa-i treaca de la sine. Ofera-i toata atentia din lume si astfel ai o sansa!

Fecioara

Foarte constanta in toate aspectele vietii, Fecioara nu se supara fara un motiv serios, dar si daca exista motivul, nu uita usor. Poate dura zile, saptamani sau luni pana reusesti s-o imbunezi, timp in care tine cu tot dinadinsul sa-ti dea o lectie. Singura cale spre impacare e o discutie matura, chibzuita.