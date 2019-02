Horoscopul lunii MARTIE: avem sansa de a ne implini dorinte la care am renuntat

Context astral din luna martie vine cu noutati si surprize, in special in privinta relatiilor de iubire, de afaceri, de familie.

Dintr-o luna intreaga plina de evenimente interesante, se detaseaza data de 6 martie, care pune pe harta astrala aspectele cele mai diverse si derutante: intrarea lui Uranus in Taur (unde va ramane nu mai putin de 7 ani), Luna Noua in Pesti si retrogradarea lui Mercur (tot in Pesti), readucand in prim-plan relatii vechi, sensibilitati fizice si emotionale uitate, ambiguitati sentimentale. Avem sansa de a reveni asupra unor situatii trecute, de a ne incheia socotelile sau de a ne implini dorinte la care am renuntat cu sau fara voie, insa comunicarea este greoaie si putem fi gresit intelesi tocmai cand nu ne dorim. Luna Plina in Balanta din 21 martie coincide cu Echinoctiul de Primavara, context astral care vine cu noutati si surprize, in special in privinta relatiilor de iubire, de afaceri, de familie. Finalul lunii ne gaseste romantici si visatori, odata cu intrarea Planetei Venus in Pesti, asa ca e pacat sa nu profitam din plin!

Citeste horoscopul zilnic si afla ce ti-au pregatit astrele pe horoscop.kudika.ro

Horoscop luna Martie 2019 in functie de zodie

Horoscop martie Berbec

Horoscop martie Taur

Horoscop martie Gemeni

Horoscop martie Rac

Horoscop martie Leu

Horoscop martie Fecioara

Horoscop martie Berbec – rezista tentatiei!

Faci intotdeauna ce-ti trece prin cap, fara sa te gandesti prea mult la consecinte, insa ar fi bine sa amani deciziile nebunesti o perioada. Pe scurt, e mai precaut sa nu accepti provocari sentimentale, nici proiecte profesionale care presupun riscuri, stres si oboseala. Astrele favorizeaza meditatia, interiorizarea, prin urmare petrece mai mult timp cu tine, cu gandurile tale si ai incredere in intuitie - te ajuta sa-ti stabilesti prioritatile si sa nu faci nimic din ce ai putea regreta mai tarziu. Dupa 20 martie, cand Soarele intra in semnul tau, devii super-eficienta si foarte placuta, mai ales pentru cei care abia te cunosc.

Horoscop martie Taur – te simti vie

Uranus, Planeta marilor schimbari intra in semnul tau si iti iti aduce din data de 7 martie energie si dorinta de a face multe lucruri inedite si curajoase, de a schimba locul de munca, partenerul, modul in care arati, garderoba, culoarea parului, tunsoarea. E timpul tau sa renasti, sa-ti alegi drumul in viata. Ai oportunitati pe multe planuri, si totusi lucrurile care ti se ofera nu coincid intru totul cu ceea ce astepti. Ca sa obtii avantaje cu adevarat valoroase, poti fi nevoita sa renunti la unele tabieturi si sa te descurci pe cont propriu, fara ajutor. Cunosti oameni atragatori si viata ta se anima luna asta!

Horoscop martie Gemeni – ganduri multe si mari

Urmeaza o perioada in care cu greu iti poti stapani emotiile, curiozitatile, pierzi zilele si nu dormi noptile pentru ca mintea ta e mereu ocupata cu mii de ganduri, nelinisti, intrebari. Tocmai de aceea, ar fi bine sa nu te pripesti, sa astepti momentul oportun schimbarii pe care ti-o doresti si sa te concentrezi deocamdata pe sarcinile importante, concrete, care nu suporta amanare. Nu vorbi mai mult decat e necesar si mai ales nu cu oricine si, pe cat posibil, economiseste bani si nu investi in lucruri inutile. Pe plan sentimental, vrei sa duci lucrurile la un alt nivel.

Horoscop martie Rac – lucrurile se clarifica

Martie ti-e o luna tare draga, dar anul asta Luna Femeii inseamna pentru tine o perioada nu tocmai lina din punct de vedere sufletesc, in care poti avea probleme si cu somnul, si cu energia. Daca esti nesigura in anumite privinte, pana la final de martie ai toate sansele sa scapi de o incertitudine ca de o povara si sa te simti eliberata. Iti poti schimba domiciliul sau te poti indrepta catre o zona noua pe care iti doresti sa o explorezi profesional. Poate iti schimbi domeniul de activitate sau iti usurezi, cumva, munca actuala. Ai tendinta sa fii cu capul in nori si foarte grabita, deci grija mare sa nu uiti si sa nu pierzi nimic!

Horoscop martie Leu – e bine sa astepti

Banii sunt una din chestiunile care te preocupa in special luna asta. Vrei sa cunosti finalitatea unei investitii la care ti-e gandul demult, sa recuperezi o suma care ti se cuvine sau sa faci economii de care sa nu stie nimeni –sa ai un ban doar al tau nu e o idee rea. Dupa Luna Plina e de asteptat sa te lamuresti cu privire la o chestiune si sa poti lua o decizie definitiva, cu calm si in cunostinta de cauza. E bine sa te protejezi, sa nu exagerezi in nicio privinta, mai ales cand vine vorba efortul fizic sau intelectual, caci surasolicitarea te poate secatui si chiar imbolnavi. In viata de cuplu, evita sa fii insuportabil de mofturoasa!

Horoscop martie Fecioara – fii rabdatoare si maleabila!

E bine sa profiti in special de primele si ultimele zile din luna, cand ai putere de convingere si poti obtine avantaje, in special profesionale. Dupa data de 6, nu insista sa primesti lamuriri sau mariri de salariu, daca semnalele pe care le primesti ti se par neclare. Limiteaza cerintele si plangerile cat de mult posibil si nu lasa micile rautati, conflicte, resentimente sa-ti afecteze starea de bine sau sansele de a fi promovata. E o luna in care trebuie sa fii relaxata si deschisa la propuneri si invitatii cu iz de aventura pe plan personal, pentru a-ti revigora sau salva relatia de cuplu. Pastreaza-ti viu in minte scopul tau si nu te opri din drum!