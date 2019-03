Horoscopul dragostei pentru luna MARTIE: modul in care alegem sa ne traim iubirea se poate transforma radical

Este o luna in care, pe de o parte, constientizam importanta lucrurilor si oamenilor de care suntem legati, care ne fac sa ne simtim in siguranta, ne ofera liniste si confort sufletesc, pe de alta, am vrea sa ne indepartam, sa fim liberi si sa traim totul mai intens.

Mai bine fii cu ochii-n patru si cu sufletul ferecat, caci riscul e sa ignori realitatea si sa iti faci visuri fara mari sperante. Cu Venus in nesupusul Varsator din 1 pana pe 26 martie si Mercur retrograd in Pesti nu gandesti limpede, ti se aprind calcaiele dupa cine nu trebuie sau inchei brusc relatii care, in spatele usilor inchise, erau blazate si lipsite de pasiune. Cert este modul in care alegem sa ne traim iubirea se poate transforma radical, cel putin pentru o perioada.

Horoscopul dragostei in luna martie

Horoscopul dragostei Taur

E bine sa te gandesti de zece ori inainte sa spui lucruri care lasa loc de interpretari, acuzatii si suferinta. Indiferent ca vrei sa faci vreo cucerire sau sa pui la punct ce scartaie in relatia actuala, comunicarea nu e punctul forte nici al tau, nici al partenerului, indiferent de zodie, luna asta. Sub impulsul de moment, e usor sa gresesti, sa inchei relatii sau sa te implici in aventuri complicate. Nu vor fi rare momentele de deja vu, amintirile recurente, visele calauzitoare. Daca te gandesti la casatorie sau la un copil, deschide subiectul fara emotii!

Te simti excelent in martie si pusa pe schimbari mari, inclusiv pe plan emotional. Daca esti singura, cunosti oameni interesanti, cu care poti incepe o relatie speciala, nu neaparat de iubire, dar cu o atractie si potrivire inexplicabile, de parca v-ati cunoaste de-o viata. Unii Tauri vor deveni nostalgici, dornici sa retraiasca momente sau sa rezolve probleme sentimentale din trecut, pe care acum le privesc dintr-o perspectiva mai optimista. In preajma Echinoctiului si a Lunii Pline din data de 21 afli in ce directie te indrepti.

Indiferent de statutul tau actual, simti nevoia ca lucrurile sa avanseze. Daca esti singura, vrei un iubit, daca ai un iubit, vrei sa schimbi ceva la relatia voastra, sa incercati lucruri noi, sa va mutati impreuna, sa va casatoriti sau dimpotriva, sa luati o pauza. Diplomatia te ajuta sa gasesti cele mai bune solutii, asa ca lasa deoparte incapatanarea de a controla totul. Nu-ti supune partenerul la teste prea grele luna asta, s-ar putea sa le pice si chiar sa devina suspicios sau gelos. In schimb, sinceritatea poate fi salvatoare pentru amandoi.

Vei fi numai ochi si urechi la cuvintele si gesturile partenerului de cuplu, vei incerca sa ii anticipezi miscarile, intentiile. E posibil ca asteptarile tale sa fie peste dorintele lui actuale. Starea ta de neliniste, de incertitudine, este accentuata de astre, dar te poti lamuri purtand o discutie relaxata, onesta. Cu cartile pe masa puteti sa va redescoperiti si chiar sa va apropiati mai tare. Insa daca descoperi ca nu mai este intre voi iubire, sau nu acea iubire ideala pe care ti-o doresti, e probabil sa lasi in urma relatia, indiferent ce alte avantaje iti ofera, de ordin social sau material.

Orice femeie isi doreste fie rasfatata in luna martie, dar tu parca exagerezi cu acest privilegiu. Esti mofturoasa si vrei mereu altceva, cat mai excentric si costisitor, ca o confirmare sau garantie ca nimic nu e mai important decat tine pentru partenerul tau. Vei avea parte de actiune in dormitor, iar daca esti singura, poti simti o atractie puternica fata de o persoana cu care, la prima vedere, nu ai mai nimic in comun. Tocmai diferentele sunt cele care va ajuta sa va completati si sa va remarcati reciproc.

Daca viata de cuplu se afla intr-un impas ori pur si simplu ai sentimentul ca lucrurile se blazeaza, acum este momentul sa reaprinzi scanteia. Uneori, e suficient sa te opresti si sa asculti atent ce-ti transmite jumatatea ta, ce iti spune si ce iti ascunde in spatele unui zambet formal. Insa nu pentru toate Fecioarele negocierile cu partenerul decurg favorabil, sunt posibile despartiri, cat si impacari. In ultima parte a lunii te detasezi emotional si analizezi lucrurile la rece. Daca esti singura, poti primi propuneri atragatoare.