Astrologie: Cum te schimba iubirea in functie de zodie

Tu cum te schimbi cand iubesti, in functie de zodia ta?

Se spune ca dragostea e oarba, ca te face naiv, gelos sau prea copilaros, ca te transforma intr-o alta versiune a ta, mai buna, mai ingaduitoare sau mai sensibila. Tu cum te schimbi cand iubesti, in functie de zodia ta?

Cum se schimba fiecare zodie atunci cand iubeste



Berbec

Poti recunoaste de la o posta un Berbec indragostit. Ba chiar si singur se mira de modul hilar in care se poarta cand iubeste. Isi schimba tot programul ca sa vada omul drag pentru o clipa, ii iese in cale pe nepusa masa, se fastaceste, ii cauta cu tot dinadinsul privirea, atingerile. Un Berbec isi va folosi toate armele si toata energia ca sa te cucereasca. Devine nerabdator, pasional, dar si posesiv si mult mai tandru decat il credeai capabil. Adorabil si insistent, tine cu tot dinadinsul sa te surprinda, sa te lase fara cuvinte. Si chiar daca nu recunosti, Berbecule, iubirea te poate lasa fara aparare, chiar si pe tine...

Taur

Un Taur indragostit are intotdeauna un plan de bataie. Este una dintre cele mai perseverente zodii si va alege mereu drumul clasic, batatorit, catre inima celui iubit. Cine romantice, cadouri, niciun efort si nicio investitie nu este prea mare de dragul persoanei care va deveni cel mai important punct de reper si de sprijin, o constanta si o prioritate pentru Taur. Asa ca, atunci cand simti ca ti-ai intalnit jumatatea, te adaptezi cu bucurie si nu te deranjeaza sa-ti schimbi rutina, locuinta, meniul doar ca sa fiti impreuna – lucruri pe care altfel le-ai refuza cu incapatanare.

Gemeni

Un Geaman care iubeste va vorbi ore in sir cu si despre subiectul adoratiei sale, fara sa se plictiseasca si fara sa-i dispara sclipirea din privire. Oricat ai fi fost de indecis, de instabil inainte, acum ii surprinzi pe toti cu faptul ca o singura persoana iti ocupa toate gandurile si iti acapareaza toata atentia. Te face confuz aceasta schimbare, dar si fericit. Este si primul semn de iubire la un Geaman: cand intalneste persoana potrivita, isi doreste sa ramana acolo, langa ea, nu sa se scuze, nici plece repede si cat mai departe, asa cum ii este obiceiul in cazul relatiilor pasagere.

Rac

Tacut, nesigur si temator prin natura ta sensibila, atunci cand te indragostesti nu-ti mai pasa ca devii vulnerabil, ca te expui, ca risti sa suferi. Ii oferi celuilalt acces total la emotiile si sentimentele tale cele mai secrete. Te increzi orbeste si uiti de toate indoielile si suspiciunile care te macina in mod firesc. Un Rac indragostit devine una dintre cele mai romantice si empatice persoane, fericirea partenerului transformandu-se pentru el in cea mai importanta misiune. Racii ajung in scurta vreme dependenti de partenerul lor, fara de care nu-si imagineaza viata.

Leu

Un Leu indragostit vrea ca toata lumea sa afle asta si sa se bucure impreuna cu el de minunea iubirii. Daca te-ai nascut in aceasta zodie, poti pune lumea la pamant dintr-o privire, dar in fata celui pe care il iubesti devii docil ca un mielusel. Pentru el ai muta si muntii din loc. Fericirea lui e fericirea ta si nu exista lucru pe care nu l-ai face ca sa-l vezi zambind. Si inca o schimbare importanta: atunci cand iubesti, lasi garda jos, prinzi curaj sa vorbesti deschis cu persoana iubita despre slabiciunile si greselile tale, dezvaluindu-ti latura sensibila si vulnerabila, nestiuta de nimeni.

Fecioara

Cand iubeste, o Fecioara se abandoneaza, ceea ce nu face in niciun alt context de viata. Se lasa in voia iubirii fara sa tina cont de toate regulile si criteriile dupa care se ghideaza in mod normal. Poate ca omul iubit nu e cel mai bine vazut, cel mai bogat sau aratos din lume, dar te surprinzi nepasatoare la lipsurile lui: pe tine te fascineaza exact asa cum este. Deci, cand te surprinzi incercand sa vezi lumea prin ochii lui, sa-i intelegi dorintele, asteptarile, sa-i gasesti scuze si sa-i accepti defectele, inseamna ca sageata lui Cupidon te-a nimerit in plin.