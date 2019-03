Horoscopul dragostei pentru luna APRLIE: cei singuri au sansa de a-si gasi partenerul ideal

Visam cu ochii deschisi, ne facem planuri, iluzii, promisiuni, avem un entuziasm sentimental nemaipomenit.

Pana pe 20 aprilie, Venus, planeta iubirii, se afla in Pesti si ne aduce empatie, generozitate, intelegere in relatiile de cuplu si de prietenie. Visam cu ochii deschisi, ne facem planuri, iluzii, promisiuni, avem un entuziasm sentimental nemaipomenit. Multi dintre cei singuri se pot trezi inamorati peste noapte de ceea ce cred ca ar corespunde partenerului ideal pe care il asteapta de-o viata. Dupa data de 20, Venus intra in Berbec si ne face mai grabiti si neatenti la dorintele partenerului, mai superficiali si impulsivi, instabili. Jocul seductiei ni se pare dintr-o data ispititor si distractiv, astfel ca ne putem implica in relatii bazate pe atractie fizica mai mult decat pe compatibilitate emotionala.

Horoscopul dragostei in luna aprilie

Horoscopul dragostei Berbec

Horoscopul dragostei Taur

Horoscopul dragostei Gemeni

Horoscopul dragostei Rac

Horoscopul dragostei Leu

Horoscopul dragostei Fecioara

In prima parte a lunii ai o gramada de dorinte si planuri, iar daca jumatatea ta nu le da importanta pe care o astepti, se lasa cu scantei. Incearca sa nu faci o drama din orice face (sau nu face) partenerul. Dupa 20 aprilie, planeta iubirii, Venus, intra in Berbec, asa ca tot ce tine de sentimente si senzualitate devine o preocupare centrala pentru tine. Esti mai dragastoasa, mai romantica, iei in calcul flirturi, aventuri sau impacari. Idilele se pot dovedi sub asteptari, dar nu mai putin palpitante.

Daca viata sentimentala te-a nemultumit in ultima perioada, Luna Noua din data de 5 si contextul astral general iti ofera curajul de a-ti confrunta partenerul cu un ultimatum. Poti afla cu ocazia asta ca si el are ceva reprosuri la adresa ta. Puneti in balanta ceea ce va uneste cu ceea ce va dezbina, apoi luati decizia cea mai convenabila pentru amandoi. Cert este ca Taurii au o acum pornire greu de controlat de a-si face ordine in viata sentimentala.

Relatiile sentimentale iti sunt afectate de prezenta lui Marte in semnul tau. Ai curaj si te poti desprinde dintr-o situatie de cuplu neplacuta sau, dimpotriva, faci primul pas spre infiriparea unei noi legaturi de iubire, mai ales ca luna asta cunosti multi oameni interesanti. Unele cupluri vor stagna, sub influenta planetelor retrograde, dar sunt si Gemeni care vor primi luna asta, pe nepusa masa, propuneri tentante legate de un viitor in doi.

Partenerul de viata te poate dezamagi fara sa vrea in prima parte a lunii. Asteptarile tale nu se regasesc in actiunile lui, ceea ce duce la frustrare si tristete trecatoare. Discutand veti afla ce va doriti amandoi pe termen lung, mai ales ca acum privesti lucrurile cu mai multa logica si permisivitate. Atata timp cat pretentiile tale nu sunt absurde, vei gasi intelegere din partea lui. Totul este sa nu ramai ancorata in trecut, ci sa te concentrezi asupra momentului prezent.

Desi este o luna solicitanta pentru tine, cei dragi iti sunt alaturi si te fac sa te simti iubita, protejata. Important este sa nu uiti sa le intorci acest serviciu. Prin urmare, nu-ti neglija sotul, iubitul, prietenii, altfel vei fi taxata crunt. E o perioada in care, mai ales daca te afli la inceput de relatie, e bine sa-ti faci timp pentru voi doi, caci erotismul si gesturile tandre aduc momente intense in cuplu. E si o perioada in care se pot ivi discutii legate de modul in care veti investi o suma de bani.

Nu ai timp sa te plictisesti luna asta, pentru ca surprizele nu lipsesc deloc. Poate sa reapara aproape de tine un iubit din trecut, caruia te gandesti sa-i mai dai o sansa, ori un barbat cunoscut recent, dar care te atrage mai presus de ratiune si de principii. Te bucuri de intimitate si nu-ti pasa ce cred ceilalti, mai ales dupa 20 aprilie. Daca esti demult intr-o relatie, ar fi bine sa te opresti din cand in cand din valtoare evenimentelor si sa asculti ce are partenerul sa-ti transmita. Daca iti doresti un lucru anume de la el, spune-i ferm, nu lasa impresia ca ti-e totuna!