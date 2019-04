Astrologie: De ce te doare capul in functie de zodie

Punctul sensibil sau obiceiul vinovat sta scris in zodia ta.

„Ma doare capul“... De cate ori spui asta intr-o zi, mai in gluma, mai in serios? Punctul sensibil sau obiceiul vinovat sta scris in zodia ta. Horoscopul lunii SEPTEMBRIE: Momentul prielnic pentru luarea unor decizii importante Motivul pentru care ai dureri de cap in functie de zodie

Berbec – pentru ca te agiti prea mult

Cand incepi zece lucruri deodata si-ti dai seama ca nu vei termina niciunul, cand te iei la intrecere cu te miri cine sau iti sare din senin tandara si inima din piept, sigur ca migrenele se tin scai de tine.

Taur – pentru ca mananci haotic

Pentru tine, dietele sunt un cosmar, chiar daca iti sunt recomandate de medic sau doar impulsionate de imaginea din oglinda. Iubesti mancarea si bauturile bune si nu de putine ori faci excese dupa care te resimti. Fie cu regrete, fie cu dureri.

Gemeni – pentru ca nu te relaxezi deloc

In mintea ta se imbulzesc sute de ganduri deodata, care te obosesc si te ravasesc. Esti mereu in dubiu si analizezi totul in detaliu, dar stresul la care te supui te lasa fara aparare si fara vlaga de prea multe ori.

Rac – pentru ca vrei sa multumesti pe toata lumea

Ai tendinta de a te simti vinovata de fiecare data cand nu reusesti sa le faci pe plac tuturor sau sa-i ajuti pe toti cei care au nevoie de tine. Te doare capul si sufletul pentru ca iti asumi mai multe indatoriri decat e cazul.

Leu – pentru ca ai prea multe asteptari si responsabilitati

Preiei tot ceea ce nu crezi ca altii ar putea face mai bine si te incarci cu o povara greu de dus. Rolul de lider iti aduce satisfactii, dar si dureri de cap, atunci cand lucrurile nu merg intocmai cum ar trebui.

Fecioara – pentru ca pui prea mare presiune pe tine

Sa stai de dimineata pana seara tarziu la serviciu, sa fie totul in ordine acasa inseamna multa, prea multa munca. Daca nu ai pic de timp liber, in care sa te linistesti si sa-ti incarci bateriile, durerile de cap sunt la ordinea zilei.