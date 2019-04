Horoscopul lunii MAI: consolidam relatii de dragoste, prietenii si sentimente, bazandu-ne pe sinceritate si adevar

Planetele ne-au pregatit in luna mai o multime de aspecte interesante, unele tensionate, altele armonioase, menite sa ne activeze toate sectoarele vietii.

Careuri, trigoane, conjunctii, opozitii... planetele ne-au pregatit in luna mai o multime de aspecte interesante, unele tensionate, altele armonioase, menite sa ne activeze toate sectoarele vietii si sa ne conduca pe drumul potrivit indeplinirii obiectivelor noastre. Desi suntem conflictuali si neinduplecati in prima parte a lunii, in a doua comunicam si cedam mai usor, ajungand la sentimente (si rezultate) mai bune. Mercur si Venus in Taur ne ajuta sa chibzuim lucrurile inainte sa luam decizii, dar si sa consolidam relatii de dragoste, prietenii, sentimente, bazandu-ne pe sinceritate si adevar. Luna Noua in Taur din 5 mai e un moment prielnic pentru schimbarile strategice, rationale, iar la Luna Plina din 19 mai, in Scorpion, ne vom dori cu tot dinadinsul sa demaram investigatii, sa descoperim secrete, adevaruri ascunse... Mai mult decat sa dezlegam mistere, este important sa fim capabili sa acceptam mai apoi realitatea noua care ni se dezvaluie.

Horoscop luna mai in functie de zodie

Horoscop mai Berbec – dezvaluiri cu folos

E bine sa-ti conservi energia si sa-ti protejezi starea emotionala, caci te pandesc suprasolicitarea, nervozitatea si depresia, daca vrei totul deodata si te implici in prea multe activitati. Insa ai idei bune, care te scot din incurcaturi, in special din cele financiare. Iti merge excelent pe plan material, ai parte de bonusuri, premii, prime, astfel ca e un moment bun sa-ti indeplinesti o dorinta mai veche, legata de locuinta sau de propria infatisare. Aspectul interesant de luna asta este ca iese lesne la iveala lucruri tainuite - poti face sau primi confesiuni, care te elibereaza de povara unor suspiciuni sau a unei minciuni.

Horoscop mai Taur – esti regina lunii

Pe langa Soare, care te sustine cu energia lui debordanta in primele trei saptamani din mai, in data de 7 mai Mercur paraseste Berbecul si intra in zodia ta, iar Venus i se alatura pe data de 15 mai. Planete benefice, care te favorizeaza, iti aduc inventivitate, spontaneitate, senzualitate, idei bune si castiguri surprinzatoare. E o luna in care poti sa te inoiesti, sa te distrezi, sa stralucesti. Nu pierde timp, fructifica-ti norocul si sustine-ti ideile si planurile inca de la inceputul lunii. Tot ce vrei sa schimbi, sa pui pe picioare sau sa alungi din viata ta se dovedeste de bun augur si cu sanse de reusita. Asculta-ti intuitia!

Horoscop mai Gemeni – vestile sunt bune

Daca la inceput de luna flerul si tactul te ajuta sa afli secrete care-ti pot fi de folos, la Luna Plina din 19 riscul e sa nu te simti chiar in apele tale. Nu numai sufleteste, cat mai ales fizic poti avea mici suferinte, dereglari, simptome stanjenitoare. Insa pe 21 mai Soarele intra in semnul tau si-ti readuce vitalitate, forta si curaj. Tot pe 21 mai intra si Mercur in Gemeni, astfel ca ti-e mai usor sa legi sau sa reiei relatii cu oameni dragi sau care pot avea asupra ta o influenta buna. Te exprimi cu naturaletea nativa de invidiat si toate par sa-ti mearga struna. Trebuie doar sa iei lucrurile incet, fara graba si fara stres - astfel ti se pot revela realitati nebanuite.

Horoscop mai Rac – tine bine fraiele

Daca te cuprind stari de angoasa, sentimente contradictorii, ganduri negative, fa un efort si nu te lasa prinsa in mrejele lor, altminteri iti pricinuiesc multe necazuri. Iesi din casa, fa sport, vezi un film, numai nu te lasa descumpanita! Marte intra in semnul tau in data de 16, aducandu-ti mai multa hotarare si dinamism. Tot atunci e momentul ideal sa schimbi foaia si sa spui clar si raspicat ce-ti doresti si ce te nemultumeste. Daca ai hotarat sa lasi pe cineva in urma sau sa schimbi termenii relatiei, fii categorica in decizia ta. Se pot reorganiza tot acum responsabilitatile in familie, ca sa-ti ramana si tie putin timp de respiro.

Horoscop mai Leu – provocari si confirmari

La serviciu poti primi sarcini noi, care te bucura pe de o parte, dar te responsabilizeaza suplimentar. Modul in care te descurci acum cu aceste obligatii este important pentru moralul tau si pentru statutul prezent si viitor. Se poate contura in mai un parteneriat pe termen lung, fie el profesional sau sentimental. Oricum, esti cuceritoare, captivanta si te simti din nou importanta, apreciata, asa lucrurile se leaga pentru tine firesc, fara multe oprelisti. Implica-te si in problemele de familie atunci cand e nevoie de tine, altfel te poti trezi pusa in fata faptului implinit in aspecte asupra carora e complicat sau imposibil sa revii.

Horoscop mai Fecioara – oportunitati de nerefuzat

Daca e vreun aspect pentru care ai motive sa-ti faci griji luna asta, atunci este vorba de cel financiar. Sau ai cheltuit mai mult decat era cazul, sau se ivesc situatii care te obliga sa apelezi la economii. Ai mare grija cum iti faci calculele, dar si in ce ispite culinare cazi, mai ales pe fond de stres, caci in acest context sensibil unele alimente si excese iti pot crea neplaceri digestive si nu numai. Foarte bine aspectat pe tot parcursul lunii este tot ce tine de profesie – poti primi oferte de nerefuzat, dar si recomandari, sfaturi, trucuri pe care e bine sa le iei in serios ca sa-ti atingi obiectivul mai usor. Cursurile la care te inscrii acum se dovedesc de viitor!