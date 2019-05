Horoscopul dragostei pentru luna MAI: Senzualitatea este la cote maxime

E o perioada in care investim timp, emotii si rabdare in relatiile noastre de suflet, un context astral in care mizam pe adevar, pe sinceritate si ne deschidem inima cu cele mai bune intentii.

Cei care au vrut, in trecut, sa salveze aparentele pastrand secrete vinovate, acum pot simti nevoia sa se elibereze de aceasta povara, pentru a o lua de la zero, pe un nou drum al increderii si iertarii. Senzualitatea este la cote maxime in a doua parte a lunii, odata cu intrarea lui Venus in Taur si a lui Marte in Rac, asa ca avem sansa de a ne consolida relatia de cuplu pe toate planurile.

Horoscopul dragostei pentru luna mai

E de dorit sa ne constientizam sentimentele, sa le exteriorizam, sa nu ignoram ceea ce ne transmit intuitia si simturile.

Horoscopul dragostei Berbec

Venus este in semnul tau pana pe 15 mai si te indeamna sa ai mai multa grija de tine. Iti cumperi haine si parfumuri atragatoare, iti faci tratamente, vrei sa fii fermecatoare si sa iesi in evidenta. Coarda sensibila a sufletului iti poate fi atinsa luna asta de o persoana draga, nu neaparat partenerul de cuplu: fie parinti, fie copii sau frati. Tot acum, cineva iti face dezvaluiri neasteptate sau poti simti tu nevoia sa faci marturisiri la care te gandeai demult si care fie va apropie, fie va fac sa reevaluati relatia. Discutiile de viitor cu sotul/iubitul e bine sa le porti în a doua parte a lunii.

Horoscopul dragostei Taur

Profita la maximum de prezenta planetei Venus la tine-n semn! Iti aduce totul pe tava in materie de iubire si nu numai atat. E drept, relatiile solide, in care ai investit mult sentimental, sunt singurele care au realmente de castigat. Cele de ochii lumii, lipsite de profunzime, se pot destrama acum, eliberandu-te dintr-o stransoare impovaratoare. Rasfatata de energia si curajul aduse de intrarea Soarelui in Taur, singurul risc este sa te gandesti prea mult la tine si sa devii egoista in relatia cu partenerul. Insa, per ansamblu, infloresti in perioada asta si iti schimbi viata amoroasa in bine.

Horoscopul dragostei Gemeni

Desi Marte aflat la tine-n semn pana la jumatatea lunii te indeamna sa fii lacoma si nerabdatoare in iubire, rolul pasiv este cel pe care ar fi bine sa-l adopti in perioada urmatoare. Altfel, risti sa creezi valuri si tensiuni. Daca ai dubii sau nemultumiri in privinta vietii de cuplu, da-i partenerului timp si asteapta sa vezi ce se intampla, in loc sa incerci sa-l domini, sa-l certi zgomotos si sa decizi tu pentru el ce are de facut. Rabdarea si tactul iti pot revela adevaruri surprinzatoare, care te framanta demult. Ai grija sa eviti ispitele de sex masculin, daca ai deja pe cineva acasa...

Horoscopul dragostei Rac

Schimba-ti atitudinea si la fel vor face si ceilalti – acesta trebuie sa fie strategia ta luna asta. Cu cat esti mai relaxata si detasata, cu cat te simti mai putin vinovata pentru lucruri firesti, care ti se cuvin, cu atat mai multa intelegere vei capata de la partenerul de viata, care te sustine in demersurile tale, cu conditia sa stii cum sa i-o ceri. Daca nu se intampla asta, e semn ca nu te afli unde sau cu cine trebuie si ca e cazul sa schimbi foaia. Sau sa inchizi usa in urma ta si sa-ti vezi de viata. Ai grija cu cine impartasesti secrete, caci uneori prea multa sinceritate sperie, in loc sa emotioneze.

Horoscopul dragostei Leu

E o luna in care ies scantei din dragoste. Te aprinzi usor si te bucuri de iubire ca in adolescenta, chiar daca relatia in care esti dureaza de ani buni - sau mai ales atunci simti nevoia sa o duci la urmatorul nivel. Totul pare mai usor in doi, inclusiv munca migaloasa din casa. Te poti astepta la invitatii neasteptate, uimitoare, ba chiar te poti trezi in fata ofiterului starii civile, daca asta iti doresti. Atentie, sa nu te pierzi in planuri si emotii si sa treci cu vederea un context familial in care e nevoie de prezenta si de sfaturile tale! Tot acum poate reveni in viata ta un iubit din trecut.

Horoscopul dragostei Fecioara

In mai tu si partenerul trebuie sa dovediti ca sunteti o echipa, ca va sustineti neconditionat, mai ales in prima parte a lunii, cand relatia voastra poate fi pusa la incercare de mici copilării, gelozii, critici, discutii in contradictoriu. E momentul perfect sa demonstrati ca nu va leaga doar atractia fizica sau confortul vietii impreuna si ca sunteti dispusi la sacrificii de dragul celuilalt. Profunzimea relatiei si maturitatea fiecaruia dintre voi va ajuta sa va concentrati asupra viitorului, sa va ganditi la toate lucrurile frumoase pe care le-ati trait si le veti mai trai in doi...