Astrologie: Cum alungi dragostea din viata ta in functie de zodie

Se intampla uneori sa scapi printre degete cele mai dragi lucruri sau fiinte, fara sa stii cum sau de ce.

Cand e vorba de iubire, lucrurile sunt si mai delicate, si mai dureroase daca o pierzi fara cale de intoarcere. Iata cum sta zodia ta in calea unei iubiri implinite.

Cum pierzi dragostea in functie de zodie

Berbec – nu ai rabdare

Traiesti cu sentimentul ca n-ai timp de pierdut in nicio privinta. Nu acorzi prea multe circumstante favorabile partenerului de viata: sau va potriviti din prima si merge totul mai bine ca-n filme, sau iti vezi de drum. Stii ca te descurci excelent si de una singura, iar asta te face sa fii de multe ori tare egoista si sa te desprinzi prea usor din relatii.

Taur – ti-e greu sa faci compromisuri

Ai principii bine batute in cuie si o incapatanare proverbiala, de aceea ti-e foarte greu sa te mulezi dupa dorintele si obiceiurile altuia, chiar daca e vorba de omul drag. Iubesti ideea de familie, de camin, de stabilitate, dar te sperie ingrozitor schimbarile pe care le implica si ideea insasi de a-l accepta pe altul in spatiul tau intim.

Gemeni - te atrage mereu altceva

Chiar daca iubesti pe cineva din tot sufletul, ramai imprevizibil. Iti place prea mult sa poti lua decizii fara sa depinzi de nimeni, fara sa ceri voie. Nu vrei sa-ti pui in pericol autonomia, preferi sa ai mereu o portita de evadare, o alternativa, iar indecizia asta intre implicare si detasare iti poate pune pe fuga partenerul. Chiar si pe cel mai potrivit.

Rac – esti prea ingaduitoare

Esti atat de fericita, de implinita, de recunoscatoare pentru ceea ce traiesti alaturi de omul iubit, incat ii acorzi libertate totala. Faci prea multe compromisuri ca sa-l pastrezi langa tine si tocmai astfel risti sa-l pierzi, multumindu-te cu putin. Lipsa increderii in sine poate fi paguboasa pentru unii Raci. Pentru altii, necazul e teama de abandon, insotita de nevoia de a primi in permanenta dovezi de iubire.

Leu – vrei sa fii centrul Universului

Dragostea e o parte importanta a vietii tale. Iti alegi partenerul cu grija si iti place sa-l invalui in iubire. Insa in schimbul afectiunii oferite cu generozitate, astepti din partea lui, de multe ori, mai mult decat poate da cineva: toata atentia din lume. Daca nu te simti suficient apreciat sau rasfatat, daca partenerul nu-ti este devotat in toate, cauti care sa te adore.

Fecioara - cauti prea mult perfectiunea

Prevazatoare si realista, precauta si rezervata, raceala sufleteasca pe care o afisezi chiar si in cadrul relatiilor intime il poate face pe partener sa se simta in plus langa tine. Prea multe pretentii, critici, chiar daca sunt constructive, afecteaza stima de sine a oamenilor si-i determina, in cele din urma, sa caute pe cineva care sa-i iubeasca si sa-i accepte asa cum sunt.