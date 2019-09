Horoscopul dragostei pentru luna Septembrie: atentie la capcane si iluzii

Avem tendinta de a ne face iluzii cu privire la relatiile de iubire, de a spera sau de a ne imagina lucruri care nu sunt atat de profunde sau de sincere precum ne-am dori noi.

La inceput de septembrie fii puternica si nu renunta la principiile tale! Multi pot fi tentati sa-si calce pe inima pentru a evita certuri sau rupturi de relatie, insa pretul unor concesii care te ranesc este prea mare. Luna Plina in Pesti din 14 septembrie ne rascoleste sufletele si scoate la iveala lucruri nestiute despre omul iubit, despre sentimentele si dorintele lui, despre trecutul sau planurile lui de viitor. La aceeasi data Venus, planeta iubirii, intra in Balanta si ne aduce nevoie de echilibru, comunicare, intelegere, iertare in viata de cuplu si de familie. Insa trebuie sa fim vigilenti ca sa nu cadem in plasa situatiilor sentimentale incerte, fiindca luna septembrie are si astfel de capcane: avem tendinta de a ne face iluzii cu privire la relatiile de iubire, de a spera sau de a ne imagina lucruri care nu sunt atat de profunde sau de sincere precum ne-am dori noi.

Horoscopul dragostei in luna septembrie

Horoscopul dragostei Berbec

Horoscopul dragostei Taur

Horoscopul dragostei Gemeni

Horoscopul dragostei Rac

Horoscopul dragostei Leu

Horoscopul dragostei Fecioara

In prima parte a lunii, dispozitia ta sufleteasca este influentata de stresul pe care ti-l aduc multele sarcini si obligatii profesionale, familiale. Abia dupa Luna Plina din 14 septembrie incepi sa te relaxezi si iti faci timp pentru dragoste si intimitate. Intri intr-o dispozitie romantica si vrei sa te revansezi pentru zilele in care ti-ai neglijat partenerul, dorintele, sentimentele. Tot in a doua parte a lunii e momentul sa discuti despre viitorul vostru in doi: contextul astral conciliant si echilibrat te ajuta sa-ti limpezesti gandurile si sa constientizezi ce-ti doresti sa primesti si ce esti dispusa sa oferi.

Urmeaza o perioada plina si confuza pentru Tauri, bulversanta sentimental, avand in vedere ca te aglomerezi dintr-o data si mai nimic nu merge conform planului. Ai de rezolvat o multime de lucruri impreuna cu perechea ta, unele legate de copii, altele de camin, iar impartirea echitabila a responsabilitatilor comune iti da ceva batai de cap. E important sa nu va cramponati de indatoriri si sa gasiti timp pentru voi, mai ales ca sectorul iubirii Taurilor beneficiaza de un context astral binecuvantat in primele saptamani ale lunii: iubeste, daruieste, exploreaza!

Cineva pe care-l iubesti iti da emotii luna asta si te pune in situatia de a nu sti cum sa reactionezi sau incotro s-o apuci. Orgoliul si incapatanarea nu-ti aduc nimic bun, iar discutiile in contradictoriu se pot prelungi la infinit daca nu lasi niciun pic de la tine. Un risc suplimentar vine de la o persoana care te atrage, desi n-ar trebui. Chiar daca esti singura si n-ai obligatii, nu-ti complica existenta cu buna stiinta! Luna asta trebuie sa-ti pui emotiile si logica de acord daca iti doresti sa pui bazele unei relatii noi, de viitor ori sa o consolidezi pe cea actuala.

Luna Plina te face si mai sensibila decat esti, dar si mai hotarata sa nu-ti mai neglijezi propriile nevoi, frustrari si tristeti, chiar daca asta inseamna sa devii distanta si indiferenta la ce-si doresc ceilalti. Vrei sa faci lucrurile asa cum simti ca iti este convenabil, fara sa te explici. Mai tarziu poti sa-ti regreti egoismul si sa incerci sa repari ce ai stricat. Tensiunile se risipesc treptat si comunicarea devine din ce in ce mai buna spre final de septembrie. Spune ce simti fara sa-l invinuiesti pe celalalt pentru tot ce nu merge bine!

Daca in prima parte a lunii septembrie te preocupa mai ales locul de munca si studiile, spre finalul intervalului, la Luna Noua din data de 28, ai toate sansele sa cunosti pe cineva, sa incepi o relatie sau sa o consolidezi pe cea actuala. Sunt zile pline de energie pozitiva, in care ai incredere in tine, te simti norocoasa si esti din ce in ce mai convinsa ca n-ai ce sa-ti doresti mai mult pe plan sentimental in acest moment. Orice iesire care te deconecteaza de sarcinile zilnice si te apropie de partenerul de cuplu, de copii, de parinti e o idee excelenta de care trebuie sa profiti la maximum.

Pana pe data de 14 septembrie Venus se afla in Fecioara si te ajuta sa fii incantatoare, cuceritoare, sa te simti excelent in pielea ta. Tot acum poti fi nevoita sa-ti evaluezi cu seriozitate relatia, sa descoperi ce trebuie schimbat sau imbunatatit. Unele Fecioare pot fi dezamagite de partenerul de cuplu, care fie se eschiveaza cand ai nevoie de el, fie isi schimba brusc planurile intr-o privinta care te priveste direct. Per ansamblu, insa, sectorul sentimentelor este excelent aspectat in luna aniversarii tale, iar tensiunile sunt infime comparativ cu incarcatura emotionala pozitiva.