Horoscop 2020 pentru Balanta: este un an intens, care vine cu rezultate benefice

Acum decizi daca te afli acolo unde iti doresti sau daca trebuie sa-ti schimbi directia, scopul, viata.

Anul 2020 va fi pentru Balante unul de tinut minte, in care descoperi drumul catre tine, catre sufletul tau, catre „acasa“. Acum decizi daca te afli acolo unde iti doresti sau daca trebuie sa-ti schimbi directia, scopul, viata. Iti stabilesti propriile reguli si alungi energia negativa din preajma ta! Este un an intens, care vine cu rezultate benefice.

Horoscop 2020: previziuni pentru zodia Balanta

Cum iti merge in dragoste si relatii

Se pare ca in anul 2020 familia va ocupa un loc central in viata ta. Iti doresti sa te regasesti in mijlocul lor, sa te simti protejata, sa te eliberezi de orice influenta externa care te seaca de energie si nu-ti da voie sa te bucuri pe deplin de cei dragi ai tai. Vrei sa preiei controlul si sa nu mai lasi pe nimeni sa-ti tulbure linistea caminului. Chiar daca nu va fi o transformare usoara, chiar daca vei intampina opozitii si poate ceva santaj sentimental, intr-un final toate acestea vor deveni o amintire. E momentul ideal sa te concentrezi asupra sentimentelor si relatiilor tale profunde si sa demonstrezi ca ai invatat din greselile trecutului.

Daca esti singura, poti demara o relatie care sa se dovedeasca a fi un simplu foc de paie. Nu te complace alaturi de cineva, daca simti ca este doar o etapa trecatoare. Pentru unii exista si riscul unui triunghi amoros, care trebuie gestionat cu mare precautie, caci iti poate afecta planurile de viitor. Momentul prielnic pentru a te indragosti e a doua parte a anului.

Ce ti se pregateste in cariera

Muncesti mai mult anul acesta si nu pentru ca te obliga cineva, ci pentru ca asa iti doresti. E o munca frumoasa, care te implineste, poate o afacere personala pe care incerci s-o dezvolti. Daca ai vreun hobby care te-a prins in ultima vreme, acesta iti aduce multa bucurie si chiar un posibil profit. La serviciu in centrul anului 2020 este munca in echipa – este recomandabil sa imparti sarcinile, ca sa nu te supraaglomerezi. In privinta banilor, e de asteptat sa ai cheltuieli nu multe, dar consistente, de aceea ar fi bine sa-ti faci un cont de economii la care sa apelezi pentru vacante, haine si alte lucruri care tin strict de rasfat.

Oportunitati si piedici

Se poate spune ca 2020 este pentru tine un an mai usor decat altii, o perioada cu mai putine responsabilitati si constrangeri si mai mult timp pentru tine, pentru lucrurile si oamenii care te bucura si te relaxeaza.

Balantele care nu au o locuinta pe gustul lor sau vor sa-si schimbe domiciliul pot primi ajutor pentru a-si indeplini visul.

In privinta sanatatii, doar stresul si efectele lui asupra dietei iti pot face probleme. E bine sa te abtii de la obiceiurile alimentare nesanatoase si de orice exagerare pe sistem nervos.

Foto: By Africa Studio, Shutterstock