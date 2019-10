2020, an bisect. Mituri si superstitii de care sa tii cont in noul an

Se stie despre anii bisecti ca sunt speciali prin faptul ca au o zi in plus, adica 366 de zile in loc de 365. Tocmai ca urmare a acestui element aparte, s-au creat nenumarate mituri in jurul lor.

Anii bisecti sunt o solutie de compromis gasita pentru a nu exista desincronizari intre anul calendaristic si cel astronomic, mai precis intre calendarul gregorian dupa care ne ghidam si miscarea de revolutie a Pamantului, care se petrece intr-un anumit interval de timp: Pamantul face o rotatie completa in jurul Soarelui nu in 365 de zile fix, cate are calendarul, ci in 365.2422 zile, adica 365 de zile si cateva ore. Ei bine, aceste extra-ore trebuie adunate si convertite periodic (in principiu, o data la 4 ani) intr-o zi suplimentara adaugata in calendar. De o astfel de zi – 29 februarie - ne vom bucura si in anul 2020.

Cum stii daca un an este bisect

Un an care nu este multiplu de 4, nu este niciodata an bisect. Toti anii bisecti sunt divizibili cu 4.

Daca se divid si cu 100, atunci nu sunt ani bisecti, decat daca se divid si cu 400. Suna complicat, dar este destul de simplu de calculat.

Superstitii legate de anul bisect

Superstitii nenumarate

Anii bisecti sunt considerati ani dificili, complicati, in care intampinam tot felul de obstacole.

Se spune ca intr-un an bisect nu este bine sa iei decizii care urmeaza sa-ti schimbe cursul vietii sau sa te afecteze pe termen lung. De exemplu, n-ar fi bine sa te muti, sa-ti dai demisia, sa faci achizitii importante. Nici sa demarezi proiecte de amploare nu este indicat, precum constructia unei case ori schimbarea resedintei.

Cel mai celebru mit: nu te casatori, nu divorta!

Daca te casatoresti sau divortezi intr-un asemenea an, alegerea nu ar fi una benefica pentru tine – casatoriile se pot destrama curand, iar divortul se dovedeste o alegere proasta, pe care o regreti, pentru ca nu-ti vei gasi pereche multa vreme. In anumite zone de pe glob se considera ca, daca te casatoresti chiar pe 29 februarie, vei avea parte de mult noroc in casnicie, insa in alte regiuni, tocmai aceasta data este considerata cea mai fatidica din tot anul pe plan amoros.

Pana la urma, toate sunt simple mituri, fara nicio baza stiintifica.

29 februarie, o data de nastere controversata

Unii spun despre data de 29 februarie ca nu este o zi de nastere norocoasa. Cei nascuti atunci ar avea de infruntat nenumarate ghinioane, suferinte si piedici de-a lungul vietii. Ipoteza este combatuta cu aplomb de alti mistici, care sustin sus si tare ca este de-a dreptul o binecuvantare sa te nasti intr-o astfel de zi unica. Cei nascuti pe 29 februarie ar fi oameni deosebiti, cu inzestrari speciale si cu o misiune importanta pe Pamant, poate chiar cu puteri care depasesc sfera normalului. Singurul ghinion daca te-ai nascut intr-o astfel de zi pare a fi acela ca nu te poti sarbatori in fiecare an... de ziua ta, insa desigur ca o poti face cu o zi inainte sau dupa. Exista in lume si cluburi dedicate celor nascuti in aceasta zi aparte...

Protejeaza-te energetic!

Pentru cei care cred in superstitii si se tem ca energiile pe care anii bisecti le pot aduce nu sunt tocmai usor de gestionat, exista antidot. Iti poti echilibra aura energetica si te poti proteja de influente negative purtand diverse amulete. Argintul este celebru pentru capacitatea lui de a echilibra si purifica energiile din exterior, la fel si cristalele, protectoare ale mintii si sufletului. Un trifoi, un banut sau o cruce din argint sunt alegeri clasice pentru a atrage norocul si a respinge influentele de rau augur.

