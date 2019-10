Horoscopul lunii NOIEMBRIE 2019: planuri curajoase si schimbari neasteptate

Luna plina in Taur pe 12 noiembrie ne face constienti de importanta stabilitatii materiale, iar Luna Noua in Sagetator din 26 noiembrie ne dinamizeaza si ne aduce dorinta de a face schimbari imediat in vietile noastre.

Mercur in mers retrograd prin Scorpion este punctul de atractie de pe harta astrala a lunii noiembrie. Fenomenul dureaza din 31 octombrie pana pe data de 20 noiembrie dar, chiar daca are destule neajunsuri, nu trebuie privit cu total pesimism. Da, ne intoarcem in trecut pentru a reveni asupra unor alegeri, da, ne miscam greoi, intampinam dificultati, suntem neobisnuit de imprastiati, de neincrezatori, de banuitori si da, scoatem la lumina adevaruri nedorite, ale noastre sau ale altora. Insa tot in aceasta luna dam dovada de mai multa intelegere si dorinta de echilibru, de armonie si impacare.

Nu toate lucrurile merg pe dos, unele chiar se regleaza avantajos si neasteptat.

Luna plina in Taur pe 12 noiembrie ne face constienti de importanta stabilitatii materiale, iar Luna Noua in Sagetator din 26 noiembrie ne dinamizeaza si ne aduce dorinta de a face schimbari imediat in vietile noastre, dar si planuri curajoase.

Citeste horoscopul zilnic si afla ce ti-au pregatit astrele pe horoscop.kudika.ro

Horoscop luna noiembrie in functie de zodie

Horoscop noiembrie Berbec

Horoscop noiembrie Taur

Horoscop noiembrie Gemeni

Horoscop noiembrie Rac

Horoscop noiembrie Leu

Horoscop noiembrie Fecioara

Horoscop noiembrie Berbec – planuri finalizate cu brio

Cand se micsoreaza ziua, energia ta se face nevazuta. Pentru Berbeci apropierea iernii nu este o bucurie, frigul te enerveaza si te sensibilizeaza fizic. Daca la toate astea adaugi incurcaturile si defectiunile aduse de Mercur retrograd, pare o luna numai buna de petrecut inchisa-n casa. Dar nu-i asa! Tot acum dai dovada de mai multa rabdare si poti finaliza un proiect la care muncesti de ceva vreme, iar pe plan sentimental se poate spune ca demult nu ti-a mers mai bine, asta si pentru ca esti tu mai romantica si dornica de timp petrecut in doi. In preajma Lunii Pline in Taur este bine sa-ti calculezi cu atentie cheltuielile, mai ales daca te bazezi pe niste venituri nesigure...

Trebuie sa te feresti pe cat posibil de discutii in contradictoriu, pentru ca lucrurile iau amploare foarte usor in perioada asta. In preajma Lunii Pline aprofundezi problemele din cuplu, in special pe cele financiare, si incerci sa le gestionezi mai bine. Esti optimista in privinta castigurilor si-ti faci planuri de a progresa si de a face achizitii importante in doi, insa este si un moment in care iti doresti mai mult decat oricand sa fii pe cont propriu, sa nu depinzi de nimeni atunci cand vrei sa-ti indeplinesti o dorinta, fie ea chiar si numai moft, ce-i drept, costisitor. Decisiva este abilitatea ta de a te exprima si de a negocia astfel incat sa obtii tot sprijinul dorit...

Horoscop noiembrie Gemeni – restart pe toate planurile

Poti fi nevoita sa reiei tot felul de tratative, proceduri, situatii pe care le credeai deja incheiate si rezolvate. Insa in aceasta perioada poti gasi solutii foarte bune, cel putin pe termen scurt. Triezi cu atentie prioritatile si iti reorganizezi programul zilnic. E un moment in care constientizezi ce ai gresit si ce trebuie sa schimbi in privinta obiceiurilor tale. Grija trebuie sa ai in special de emotiile puternice care te coplesesc si te sensibilizeaza inclusiv fizic. Jumatatea lunii este un bun moment pentru a relua o cura sau o terapie despre care stii ca functioneaza de fiecare data. Sau o relatie, fiindca acum ai mari sanse de a te impaca sau de a revitaliza sentimente mai vechi.

Horoscop noiembrie Rac – fii mai receptiva!

Mercur retrograd iti poate readuce in prezent persoane de care viata te-a tinut multa vreme departe. Regasirea este de bun augur, plina de emotii si de sperante. Pe de alta parte, Luna Plina din data de 12 iti alunga linistea si somnul. Dupa jumatatea lunii este foarte important sa nu acumulezi frustrari, ci sa vorbesti deschis despre asteptarile pe care le ai de la oamenii din viata ta, fie ca iti sunt sefi, frati, parinti sau iubiti. Santajul sentimental si rolul de victima nu te ajuta deloc in perioada asta. Trebuie sa te poti cu maturitate si sa accepti ca si ceilalti au dreptul la propriile pareri si nemultumiri. Pregateste-te pentru un final de noiembrie incantator si pasional!

Horoscop noiembrie Leu – calcule si iar calcule

Foarte important pentru tine luna asta este aspectul financiar. Desi castigi o suma frumusica, pentru care muncesti de ceva vreme, iti faci tot felul de scheme si planuri, cat sa fii tu sigura ca nu te inhami la o cheltuiala mai mare decat iti permite bugetul. Vrei sa-i convingi si pe ceilalti (partener, familie) ca ai luat decizia cea mai buna, insa ei pot avea alte pareri. In privinta sanatatii, nu te simti in forma cand soarele sta mai mult in nori si frigul iti intra in oase. Pot reveni unele probleme sezoniere, cum sunt durerile de spate, insa cu cateva sedinte de yoga si de masaj esti ca noua! Pe plan sentimental, oscilezi intre agonie si extaz. Ai nevoie de rabdare si intelegere!

Horoscop noiembrie Fecioara – te afirmi cu orice pret

In primele trei saptamani din luna, cata vreme Mercur este retrograd, vei intampina ceva blocaje in rezolvarea unor situatii presante. Esti stresata si nu te simti deloc in apele tale. Insa daca nu te cramponezi de micile obstacole si-ti folosesti atuurile la maximum, reusesti sa obtii ce-ti doresti, in special daca e vorba de un castig material sau de o avansare. In preajma Lunii Pline comunici excelent, esti foarte pornita sa-ti demonstrezi abilitatile si puterea de munca. Tine cont insa ca independenta financiara este inutila daca iti pui sanatatea pe butuci. Accepta sprijinul celor apropiati si discuta cu partenerul despre viitor!