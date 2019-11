Horoscop 2020 pentru Scorpion: un an in care evoluezi si te transformi

Cu o atitudine optimista si increzatoare vei castiga multe simpatii si te vei simti mai bine in pielea ta.

2020 e un an in care evoluezi, te transformi, inveti sa lasi de la tine in sensul cel mai bun posibil. Iti este mai usor sa te detasezi, sa vezi partea plina a paharului si sa te eliberezi de gandurile negative, de fobii si critici. Cu o atitudine optimista si increzatoare vei castiga multe simpatii si te vei simti mai bine in pielea ta.

Horoscop 2020: previziuni pentru zodia Scorpion

Cum iti merge in dragoste si relatii

Iti faci cu usurinta prieteni noi: colegi de birou, vecini, parinti de la scoala copilului. Esti mai putin capricioasa, nu mai ridici stacheta atat de sus incat sa n-o atinga nimeni. Si in familie atmosfera se destinde pe masura ce te relaxezi si nu-ti mai faci griji inutil. Reusesti sa-i surprinzi placut pe ai tai (copii, parinti), iar in cuplu domneste un aer calm si romantic. Totusi, nelinisti si contradictii pot interveni in unele cupluri, pana acolo ca divortul bate la usa, insa nu sunt multi Scorpionii care vor trece prin astfel de drame. Eforturile pe care le-ai facut (sau nu) in trecut de dragul relatiei vor cantari mult. Solutii se gasesc, mai cu seama daca sunt la mijloc sentimente reale, sincere. Oricum, premisele spun ca relatiile tale personale si profesionale nu vor trece prin schimbari mari in 2020: cel putin in teorie, inchei acest an alaturi de aceleasi persoane care ti-au fost alaturi de la bun inceput.

Ce ti se pregateste in cariera

Unii Scorpioni se vor simti nemultumiti de atmosfera de la locul de munca, de lipsa beneficiilor pe care le asteapta si care tot intarzie. Prea multe sarcini si prea putin timp pentru a le indeplini te fac sa te gandesti serios la o schimbare majora pe plan profesional.

Nici nu ai motive sa te multumesti cu putin, fiindca traiesti un context astral favorabil, care iti ofera concentrare, putere de convingere si sansa de a culege roadele pentru constiinciozitatea din anii trecuti: de exemplu, un job mai bine platit. Odata ce iei o decizie, te tii de plan cu determinare. O atentionare speciala: nu imprumuta bani, mai ales sume mari, daca nu-ti permiti riscul sa nu le mai recuperezi...

Oportunitati si piedici

► Este un an in care ai energie, curaj si o stare de spirit excelenta. Axeaza-te pe lucrurile care iti fac placere si retrage-te tiptil din orice activitate sau relatie obositoare.

► Tine cont de faptul ca nu ai mari sanse de a te casatori, de a face copii sau de a-ti schimba statutul sentimental anul acesta. Relaxeaza-te si nu forta lucrurile.

► Nu iti neglija sanatatea! Chiar daca ai o mie de alte lucruri de facut, analizele si controalele medicale trebuie sa ramana pe lista de prioritati.

