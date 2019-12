Horoscopul dragostei DECEMBRIE: Toate destainuirile pe care le facem acum vor avea un efect extraordinar

Cum stai cu dragostea in decembrie in functie de zodie!

Cateva momente sunt cu totul speciale in decembrie: Luna Plina in Gemeni din data de 12 te impulsioneaza, ba chiar te impinge de la spate sa spui ce ai pe suflet, sa dai glas sentimentelor tale. Toate promisiunile si destainuirile pe care le facem acum nu sunt intamplatoare, ele trebuie sa se bazeze pe sentimente trainice si pe dorinta sincera de a ne fi bine si noua, si celui cu care ne impartim viata. Din 20 decembrie, Venus intra in Varsator, astfel ca devenim mai indrazneti si dornici de schimbari, de provocari in viata personala, dorinta accentuata de Luna Noua si de eclipsa din data de 26, care ne dau curajul sa trecem la fapte, in spiritul sarbatorilor si in numele iubirii.

Horoscopul dragostei in luna decembrie

Horoscopul dragostei Berbec

Horoscopul dragostei Taur

Horoscopul dragostei Gemeni

Horoscopul dragostei Rac

Horoscopul dragostei Leu

Horoscopul dragostei Fecioara

Horoscopul dragostei Berbec

Nu esti tu o fire visatoare, insa in luna decembrie iti doresti sa ai parte de liniste, sa oferi si sa primesti daruri, sa fii in randul lumii, iubita si protejata. Iubitul poate sa nu aprecieze modul in care esti tentata sa risipesti banii, dar tu nu arati nici urma de remuscare, pentru ca atunci cand daruiesti, nu faci calcule. Fii receptiva la ideile lui legate de casa si de viitorul vostru comun, caci se pot dovedi incantatoare si folositoare. Poate va mutati, poate puneti la cale o investitie comuna. E momentul sa faceti planuri, sa va consolidati relatia si sa o imbunatatiti.

Horoscopul dragostei Taur

Daca ar fi posibil sa-ti petreci tot concediul de sarbatori in dormitor cu iubitul tau, cu sampanie si mancare comandata acasa, n-ai avea nimic impotriva. Taurii sunt intr-o dispozitie romantica, dar mai ales erotica de zile mari. Ar fi si pacat sa nu profiti de toata energia pozitiva si sentimentele intense care te cuprind. E tocmai bine, mai ales daca partenerul tau s-a simtit neglijat in ultima vreme. In cazul in care iti petreci la munca zilele de sarbatoare, sunt sanse sa se infiripe ceva neasteptat cu un coleg, poate chiar unul cu care nu erai pana de curand in cele mai bune relatii.

Horoscopul dragostei Gemeni

Gemenii pot avea parte de un decembrie al impacarii si bucuriei, conditia este sa iti faci curaj si sa vorbesti despre motivele tale de angoasa, ca sa le depasesti. Poti afla cu surprindere ca iti faceai prea multe griji fara un motiv serios si ca lucrurile stau de fapt mai bine decat crezi. Daca esti singura, te poti trezi implicata intr-o aventura cu un colaborator sau cu un sef. Vorba vine aventura, caci la mijloc pot fi sentimente si intentii cat se poate de serioase si reale. Iubitul te poate lua prin surprindere cu o idee neasteptata de vacanta sau cu un dar neobisnuit.

Horoscopul dragostei Rac

Chiar daca nu toate lucrurile sunt roz pe plan sentimental, ba chiar pot fi destul de cenusii din cauza unor amintiri neplacute din trecutul apropiat, care nu-ti dau pace, vestea buna este ca, daca te concentrezi la viitor si accepti mici compromisuri, totul este perfect remediabil. Racii singuri au sanse mari de a intalni pe cineva alaturi de care sa simta ca sarbatorile au sens si magie, dupa multa vreme de incertitudine si nesiguranta. Daca esti de multa vreme intr-o relatie, ea poate trece prin unele transformari. Important este sa le privesti din perspectiva potrivita...

Horoscopul dragostei Leu

Este de asteptat o evolutie vizibila in relatia ta cu partenerul de cuplu. Se imbunatateste comunicarea, creste nivelul de intimitate si dorinta de a va petrece timpul impreuna sau hobby-urile pe care le impartasiti devin mai motivante. Tine cont insa ca sunteti doi si ca alegerile nu trebuie sa le faci singura, de la destinatia de vacanta, pana la meniul de sarbatori sau prietenii cu care mergeti sa petreceti impreuna. E un moment bun pentru a aprofunda (in doi) acele planuri asupra carora nu ati cazut inca de acord. Spune pe sleau ce simti legat de viitor, pare sa fie cu noroc!

Horoscopul dragostei Fecioara

Ai parte de o atmosfera linistita in familie, de stabilitate si armonie, cel putin pana pe 20 decembrie, cata vreme Venus este pozitionata, convenabil, in Capricorn. Odata cu intrarea planetei iubirii in Varsator, apare nevoia de schimbare, de revizuire a unor decizii sentimentale sau de intarire a lor. Ceea ce-ti doreai anul trecut poate sa nu te mai incante anul asta. Acum ai mai mult curaj sa experimentezi si sa faci pasi mari in directia pe care ti-o doresti. Totul incepe cu o discutie constructiva in doi (despre bani, locuinta, copii, sex).