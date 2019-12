Horoscop chinezesc pentru Tigru si Iepure in 2020

Ce schimbari iti va aduce noul an chinezesc in 2020 daca esti Tigru sau Iepure!

Horoscop chinezesc 2020 Tigru

5.02.1962 - 24.01.1963 (APA), 23.01.1974 – 10.02.1975 (LEMN), 09.02.1986 – 28.01.1987 (FOC), 29.01.1998 – 16.02.1999 (PAMANT), 15.02.2010 – 03.02.2011 (METAL)

Pentru cei nascuti in anul Tigrului, atitudinea este cea care face diferenta in 2020. Obisnuiesti sa te arunci in orice situatie fara sa te gandesti prea mult la urmari, dar in anul energicului Sobolan, e bine sa-ti stapanesti firea impulsiva si sa-ti planifici pasii cu mai multa atentie si precautie, fara sa renunti la parerile si dorintele de-o viata. Este un an in care pui in centrul existentei lucrurile in care crezi cu adevarat, chiar daca respectarea unor principii personale inseamna sa te detasezi de grupul tau de prieteni sau colegi si sa mergi singur in directia dorita de tine. Norocul iti surade tocmai daca reusesti sa te diferentiezi!

In cariera poti trai mici insatisfactii si piedici in a-ti schimba locul de munca sau statutul profesional, insa nu ezita sa ceri o recompensa cuvenita pentru meritele tale, o marire de salariu sau o functie mai buna. Perseveranta ta de a schimba ceva are un impact financiar pozitiv. Vei castiga bine, dar vei si cheltui mult. Trebuie sa stapanesti tentatia de a risipi banii pentru lucruri de care nu ai nevoie.

De altfel, Anul Sobolanului de Metal iti aduce ambitie, fler si ocazia sa profiti de latura ta creativa, de imaginatie si de talentele mai putin exploatate. Astfel iesi in evidenta si reusesti sa convingi cu profesionalismul tau, dar si cu inventivitatea.

In special in lunile de toamna, incepand cu septembrie vei culege roadele eforturilor tale si vei simti ca poti face orice iti propui.

Atata timp cat nu reactionezi nesabuit, poti prinde din zbor oportunitati de-a dreptul excelente.

In privinta sentimentelor, nu duci lipsa de trairi dintre cele mai intense. Important este sa inveti din greselile trecutului si sa nu le mai repeti atunci cand se intampla sa intampini situatii similare. Ai grija sa-ti stapanesti dorinta de independenta, daca nu vrei sa declansezi o adevarata furtuna sentimentala.

Daca esti singura, poti intalni pe cineva in care te recunosti si te regasesti, poate o persoana nascuta in anul Tigrului, ca si tine. E un sfat general valabil pentru 2020: pastreaza numai acele relatii care iti dau o stare de bine, care te implinesc, oamenii cu care te intelegi si care iti seamana. Nu persista in prietenii sau colaborari cu persoane pe care le dispretuiesti, nu continua un job care te sufoca.

In privinta sanatatii, riscul este sa te epuizezi incercand sa faci prea multe lucruri repede si bine.

Lunile de care sa profiti la maximum: mai, iunie, septembrie, octombrie

Horoscop chinezesc 2020 Iepure

19.02.1939 – 07.02.1940 (PAMANT), 06.02.1951 – 26.01.1952 (METAL), 25.01.1963 – 12.02.1964 (APA), 11.02.1975 – 30.01.1976 (LEMN), 29.01.1987 – 16.02.1988 (FOC), 17.02.1999 – 15.02.2000 (PAMANT), 04.02.2011 – 22.01.2012 (METAL)

Anul Sobolanului este unul in care nu ai timp sa te plictisesti. Este rost de distractie, de prieteni noi, de multe iesiri, intalniri, evenimente. De altfel, sa te faci placuta este una dintre abilitatile tale definitorii. Chiar daca te simti in largul tau si in centrul atentiei, nu risca totusi sa deschizi subiecte prea personale si sensibile cu persoane pe care nu le cunosti bine. Exista o predispozitie catre distorsionarea adevarului si raspandirea unor zvonuri care te pot afecta negativ, pe fondul invidiei pe care o starnesti.

Pe de alta parte, persoanele pe care le intalnesti pot detine functii importante sau te pot pune in legatura cu oamenii de care ai nevoie ca sa-ti imbunatatesti veniturile si perspectivele profesionale. In special Iepurii de Metal sunt favorizati din acest punct de vedere, dar numai daca pun umarul si muncesc de zor pentru a obtine progresul dorit. Sprijinul pe care il primesti poate fi decisiv pentru viitor. Daca lucrezi pe cont propriu, e timpul sa ceri mai mult in schimbul serviciilor tale.

Foarte important este pentru Iepuri in anul care vine sectorul iubirii. Aici iti vei gasi refugiul si energia in momentele dificile. Bucura-te de ceea ce ai si traieste totul la maximum, fara intrebari si dubii. Astfel vei evita drame inutile. Mai ales in prima parte a anului ar fi de dorit sa fii cat mai echilibrata si senina in relatiile cu ceilalti.

Daca esti singura, poti intalni pe cineva care se dovedeste o partida de viitor, nu doar o relatie pasagera. Poate fi dragoste la prima vedere sau dimpotriva, schimbarea statutului unei relatii cu cineva de la care, dintr-o data, iti doresti mai mult.

In privinta sanatatii, atentionarile tin de tendinta ta a petrece prea mult timp in casa, la birou si prea putin in aer liber. Viziteaza locuri noi, fa drumetii, fa sport si profita de toate ocaziile de a calatori. Totusi, nu te aventura in activitati care te pot pune in pericol, caci riscul de accidentari este prezent.

In mare, se poate spune ca norocul atribuit Iepurelui nu-ti va lipsi in anul Sobolanului. Chiar daca ai momente in care iti faci griji pentru stabilitatea ta financiara sau pentru tensiunile de la locul de munca, in cele din urma vei vedea ca faci fata provocarilor cu bine. E o perioada buna sa fii ambitioasa si sa evoluezi pe toate planurile.

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, aprilie, octombrie, decembrie

foto: By sova73, Shutterstock