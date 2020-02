Horoscopul dragostei in luna februarie 2020: traim sentimente confuze

Venus in Berbec ne poate impulsiona sa facem gesturi nu tocmai bine gandite, dictate de instinct si pasiune.

Este o perioada in care traim sentimente confuze. Nu stim precis cum ne e mai bine si e foarte probabil sa nici nu ne lamurim luna asta. Venus in Berbec ne poate impulsiona sa facem gesturi nu tocmai bine gandite, dictate de instinct si pasiune, in vreme ce Mercur retrograd ne pune bete-n roatele comunicarii si ne readuce in cale iubiri din trecut. E bine sa nu luam acum decizii importante, cu bataie lunga. In schimb, sa ne bucuram de iubire, fiindca e luna ei!

Horoscopul dragostei in luna februarie

Horoscopul dragostei Berbec

Venus e prezenta in Berbec din 7 februarie si ti-l aduce pe vino-ncoa. Iti innebunesti iubitul cu ideile tale indraznete. Vei primi toata atentia care ti-a lipsit in ultima vreme si nu exista lucru pe care sa-l ceri si sa nu-l obtii de la partenerul de cuplu. Daca vrei sa-l convingi sa jucati la Loto, sa va casatoriti sau sa plecati pe vreo insula exotica, la capatul lumii, acum e momentul. S-ar putea sa-l sperii putin cu insistenta ta, dar nici nu mai conteaza, cata vreme cedeaza. Ai grija sa nu te arunci cu ochii inchisi in declaratii exagerate sau in vreo relatie compromitatoare.

Horoscopul dragostei Taur

Cata vreme iti pastrezi modul de comunicare clar si concis, nu se intrevad probleme sentimentale mari, chiar daca Mercur intra in mers retrograd. Singura ispita careia ar fi bine sa-i rezisti luna asta este cea a suspiciunilor nefondate. Daca ti se pare ca iubitul tau te neglijeaza sau ca petreceti prea putin timp impreuna, vorbeste cu el in loc sa-l acuzi tacit. In orice caz, simti ca e cazul sa ceri insistent sa ti se demonstreze ca esti importanta si iubita. Pentru Taurii singuri, mai cu seama daca te atrage cineva, trebuie sa te lamuresti cat mai curand daca intentiile sunt reciproce.

Horoscopul dragostei Gemeni

Mici tensiuni si gelozii iti pot tulbura linistea, fie ca vin din partea iubitului sau a altei persoane de care esti foarte apropiata. Tie iti place sa socializezi, mai ales la petreceri si unii pot interpreta gresit atitudinea prietenoasa. Nu e cazul sa te dai peste cap cu explicatii si scuze, mai ales daca nu te simti vinovata. Oricum, nu e momentul ideal pentru vorbe si nici pentru fapte mari, iar daca se pune problema sa de distantezi si sa ramai singura o vreme, nu pare sa te deranjeze. Unii Gemeni se pot simti incoltiti de partenerul de viata, care vrea sa duca relatia la urmatorul nivel, unul mai profund.

Horoscopul dragostei Rac

In preajma Lunii Pline din 9 februarie, percepi mult mai intens semnalele primite de la cei dragi si ai o intuitie puternica, datorita careia vei sti ce sa faci si ce sa spui la momentul potrivit. E posibil sa te bantuie dorul pentru cineva din trecut, dar ignora-l, daca poti. Racii care au in plan o excursie in doi sau alt proiect ale carui detalii sunt dificil de aranjat, trebuie sa verifice impreuna cu partenerul toate amanuntele, de cate doua ori, altfel pot sa apara incurcaturi, amanari si suparari. Discutati despre modul in care veti imparti cheltuielile, fiindca si acesta poate fi un motiv de nemultumire.

Horoscopul dragostei Leu

Luna Plina din 9 februarie nu ramane fara impact asupra ta: scoate la iveala amintiri, doruri ascunse. Vrei sa-ti exprimi sentimentele fata de omul iubit, dar nu stii cum poti face asta cel mai bine, fara sa te fastacesti ca o adolescenta indragostita, mai ales daca relatia este la inceput de drum. Ai multa energie erotica si un chef nebun sa te-ncui in dormitor si sa arunci cheia. Daca sunteti impreuna de mult timp, trimiteti copiii la parinti sau la prieteni si revigorati-va relatia! Primele trei saptamani din luna sunt terapie curata si pot sterge cu buretele multe momente dificile.

Horoscopul dragostei Fecioara

Gelozia este o capcana in care trebuie sa te straduiesti din rasputeri sa nu cazi luna asta, mai ales ca riscul sa interpretezi gresit ceea ce vezi sau auzi este mare. Mercur retrograd te face sa te indoiesti de sentimentele tale si chiar de faptul ca relatia in care te afli, poate de ani de zile, este cea potrivita pentru tine. In a doua parte a lunii poti ajunge la concluzia ca e mai bine sa lasi in urma un iubit sau sot care nu-ti aduce siguranta si stabilitatea pe care ti le doresti, dar Luna Noua te va ajuta sa vezi lucrurile dintr-o perspectiva mai blanda la final de februarie.