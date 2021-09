Horoscop Fecioară 2022: astrele aduc belșug, noul vă provoacă, iar iubirea vă vindecă

Horoscopul anului 2022 este unul bogat pentru nativii Fecioar─â, venind cu o dinamic─â aparte ├«n toate planurile vie╚Ťii acestora. A╚Öadar astrele le aduc noroc financiar ╚Öi ├«n carier─â, iubirea o vor tr─âi la superlativ, iar lec╚Ťii spirituale ii vor ajuta s─â ├«╚Öi construiasc─â o via╚Ť─â mai frumos─â ╚Öi mai ├«mplinit─â. V─â invit─âm s─â parcurge╚Ťi previziunile astrale complete ale anului 2022 pentru nativii Fecioar─â.

Previziuni astrologice generale în 2022 pentru Fecioar─â

Anul 2022 vine cu unele direc╚Ťii care, dac─â pentru al╚Ťi nativi pot p─ârea normale, pentru Fecioare lucrurile stau diferit. În primul rând una dintre aceste tendin╚Ťe ale lui 2022 este aceea de a face lucrurile atât cât este nevoie, adic─â nici mai mult, nici mai pu╚Ťin.

Pentru nativii Fecioar─â, care sunt obi╚Önui╚Ťi s─â lucreze în exces pentru a mul╚Ťumi tendin╚Ťele interioare ale unui perfec╚Ťionist ╚Öi spirit foarte responsabil, ideea de a munci exact atât cât trebuie s-ar putea s─â îi dea pu╚Ťin peste cap. Iar excesele par s─â nu fie agreate de c─âtre astre în aceast─â perioad─â.

De ce? Pentru c─â astrele aduc energiile la echilibru în 2022, iar când într-o parte dai mai mult, este posibil ca în alta s─â oferi mai pu╚Ťin (de exemplu nativii pot avea tendin╚Ťa de a lua din timpul petrecut al─âturi de familie).

A╚Öadar, acest an reprezint─â, cumva, o provocare prin care nativii Fecioar─â sunt încerca╚Ťi în ceea ce prive╚Öte mul╚Ťumirea tuturor planurilor vie╚Ťii. Partea frumoas─â este c─â vor ╚Öti s─â î╚Öi înve╚Ťe lec╚Ťiile ╚Öi recomandarea noastr─â este s─â încerce s─â ia tot ceea ce este mai bun în acest an. ╚śi da, va fi un an foarte generos!

Horoscop 2022 Fecioară: carieră și bani

Nativii Fecioar─â au ╚Ötiut întotdeauna cum s─â fac─â bani, m─âcar cât s─â î╚Öi asigure confortul ╚Öi s─â aib─â grij─â ╚Öi de pl─âcerile lor personale.

Anul 2022 aduce câteva provoc─âri în privin╚Ťa carierei ╚Öi a banilor: sunt invita╚Ťi s─â înve╚Ťe lec╚Ťia eficien╚Ťei când vine vorba de munc─â, dar mai ales a modera╚Ťiei, iar pe de alt─â parte un focus este îndreptat c─âtre organizarea bugetului ╚Öi cheltuielile inutile.

Cum spuneam mai sus, anul 2022 este centrat pe modera╚Ťie, utilitate, spirit practic pentru nativii Fecioar─â.

În prima parte a anului trebuie s─â înve╚Ťe s─â se adapteze la nou sau chiar ei s─â fac─â o schimbare în ceea ce prive╚Öte cariera ╚Öi pla nul profesional.

Fie trebuie s─â î╚Öi ajusteze programul pentru a l─âsa loc ╚Öi altor activit─â╚Ťi (apari╚Ťia unui copil, implicarea în rela╚Ťie, nevoia de un sport pentru a-╚Öi men╚Ťine s─ân─âtatea etc.), fie vor începe o afacere. Astrele sus╚Ťin ini╚Ťiativa ╚Öi demersurile necesare ca nativii Fecioar─â s─â munceasc─â într-un domeniu, loc sau colectiv care le place cu adev─ârat. Cu alte cuvinte, este timpul ca nativii Fecioar─â s─â î╚Öi analizeze mai atent visurile ╚Öi s─â înceap─â s─â fac─â ceva pentru a le împlini, c─âci Universul le este al─âturi.

Multe Fecioare pot începe acum cariera/jobul/afacerea vie╚Ťii lor.

Rela╚Ťiile cu partenerii încep s─â devin─â efervescente la începutul prim─âverii, astfel c─â noi proiecte ╚Öi parteneriate se pot încheia, iar noi u╚Öi se vor deschide.

2022 este un an generos în ceea ce prive╚Öte cariera, oferindu-le nativilor Fecioar─â oportunit─â╚Ťi cu adev─ârat nemaipomenite, dar ╚Öi puterea de a le sus╚Ťine, de a profita de acestea.

Vara reprezint─â o perioad─â în care Fecioarele vor avea foarte multe idei despre cum s─â evolueze ╚Öi cum s─â ob╚Ťin─â venituri suplimentare, chiar dac─â vor prefera mai degrab─â s─â se relaxeze ╚Öi s─â se bucure de concediu. Este recomandat s─â noteze toate aceste idei, c─âci curând le vor fi de mare ajutor.

Din toamna vor reu╚Öi s─â reia ritmul parteneriatelor, îns─â totodat─â au înv─â╚Ťat deja cum s─â termine la munc─â ziua de lucru, f─âr─â s─â mai aduc─â nimic acas─â. Finalul de an poate fi pu╚Ťin mai agitat, în contextul în care se vor îngr─âm─âdi oportunit─â╚Ťile chiar înainte de s─ârb─âtori.

Un semnal de alarm─â trebuie tras în ceea ce prive╚Öte cheltuirea banilor, c─âci astrele par s─â pedepseasc─â achizi╚Ťiile inutile.

