Evenimentele astrologice din mai ne reamintesc că noi începuturi magice ne așteaptă. Universul este mai darnic ca niciodata

Luna mai va fi una dintre cele mai aglomerate si mai speciale luni ale anului 2022. Ne croim drum prin evenimente cosmice majore, prin retrograde dureroase si printr-un sezon dinamic de eclipse si de Luna Sangerie.

Luna mai este a cincea luna din 2022, insa in numerologia colectiva aceasta are vibratia numarului "2", numar cunoscut pentru puterea cooperarii, a echilibrului, dragostei si armoniei. Aceasta este o luna incredibila pentru angajarea in reflectarea suprema a sinelui.

Energiile din aceasta luna sustin puterea interioara, ajutandu-ne sa ne extindem viziunea la nivel sufletesc. Vor iesi la lumina adevaruri care vor anunta directia corecta pentru schimbarea vietii noastre. Universul ne spune sa nu ne stresam si sa ii permitem divinitatii sa ne arate care ne este destinul. Schimbarea necesita curaj si capacitatea de a ne ridica dupa caderi dureroase, iar noi suntem mai puternici ca niciodata.

foto acharyahargreaves, Shutterstock

Vă invităm să explorăm în detaliu ce ne rezervă principalele tranzite pentru mai, ultima luna a primaverii:

2 mai: Venus intra in Berbec

Venus intra in Berbec imediat ce pasim in luna mai pentru a da un nou sens dragostei si iubirii adevarate. In urmatoarea perioada ne putem astepta sa experimentam o tranzitie masiva pe plan sentimental inspirata de vocea sufletelor noastre. Influenta acestui moment este una indrazneata, seducatoare, spontana si directa. Pasiunile sunt incarcate emotionale si se pot manifesta puternic.

In plus, avem ocazia de a gasi noi modalitati de a ne vindeca, de a creste, de a condimenta relatia sentimentala sau de a ne indragosti din nou.

5 mai: Uranus este in conjunctie cu Soarele

In ziua de 5 mai scantei pline de energii incredibile zboara in cosmos si asta deoarece Uranus se conecteaza cu Soarele, moment in care in vietile noastre sunt introduse schimbarile, intuitia, puterea si libertatea suprema. Exista un potential excelent pentru noi toti de a distruge barierele invechite si de a ne alinia cu oportunitati incredibile de transformare. Universul ne sfatuieste sa nu ne temem de evenimentele neasteptate pentru ca ele sunt aici pentru a ne ajuta sa crestem.

10 mai: Mercur retrograd in Gemeni si Jupiter intra in Berbec

Este timpul sa ne strangem bine centurile pentru ca Mercur isi incepe al doilea retrograd in semnul sau dominant, zodia Gemeni. In aceasta perioada retrograda de trei saptamani, energia va fi indreptata asupra perceptiei si a iubirii. Este timpul sa ne asumam responsabilitatea pentru actiunile, gandurile si modul in care proiectam energia noastra in aceasta lume.

Tot pe 10 mai Jupiter intra in dinamicul Berbec pentru a ne transmite un mesaj important: nu trebuie sa subestimam niciodata intelepciunea instinctului nostru. Avem o abilitate incredibila de a improviza si de a gasi strategii puternice in fata evenimentelor neprevazute.

16 mai: Eclipsa de Luna Sangerie

Universul ne spune ca este timpul pentru calibrarea sufletului karmic. Eclipsa Lunii Sangerie aduce un sfarsit emotionant care va dezvalui adevaruri importante despre evenimente majore din viata.

Eclipsele de Luna sunt evenimente cosmice dinamice care activeaza nodurile lunare si aduc revelatii in viata noastra. Eclipsa de Luna Sangerie din mai va veni cu dezvaluiri profunde ale unor teme karmice precum puterea, controlul, securitatea, nevoile si dorintele.

20 mai: Soarele intra in Gemeni

Soarele intra oficial in zodia Gemeni pe 20 mai, aducandu-ne mai aproape de solstitiul de vara. Sezonul Gemenilor este un moment al curiozitatii, al distractiei, al chefului de joaca si al dorintei de distractie. Aceasta perioada este o oportunitate profunda de a ne reincarca bateriile si de a ne bucura de lucrurile marunte. Este momentul sa fim fericiti si sa nu ne mai lasam presati de problemele vietii.

Vizionare placuta