Celel 10 Legi Astrale ale Zodiei Berbec: descoperă influențele astrelor asupra vieții tale

Atunci când întâlnești un nativ Berbec, va fi greu să îl uiți prea repede. Berbecii au un magnetism aparte și ne atrag atenția printr-o serie de note discordante opuse, cum ar fi blândețea din comportament vs puterea din decizii, optimismul din gândire vs puterea de a intui un eșec, pretențiile când fac alegeri vs capacitatea de a acționa rapid și așa mai departe. Vă invităm să descoperiți cele 10 Legi Astrale care stau temelie temperamentului, calităților și defectelor nativilor Berbec.

Cele 10 Legi Astrale ale zodiei Berbec În Horoscopul zodiei Berbec vom regăsi o serie de caracteristici, dar și de defecte ale acestor nativi, asupra cărora astrele aduc anumite influențe, poruncesc anumite legi care se reflectă în descrierea fiecărei zodii în parte, dealtfel. Astăzi vom vorbi despre Legile Astrale ale zodiei Berbec. Legile zodiei Berbec: Citește, învață, nu îți lăsa niciodată mintea să se odihnească Oriunde există artă și cultură, vom întâlni și nativi Berbec. Pentru că le place să citească, să își bucure sufletul de tot ceea ce arta exprimă, indiferent de forma acesteia: muzică, dans, pictură, fotografie, arte manuale și așa mai departe. Nu e de mirare că atunci când dictutam cu un Berbec, indiferent de tema aleasă, acesta va avea atât de multe de spus, iar noi vom asculta fascinați ca niște copii când aud povești captivante. Legile zodiei Berbec: Fii curios Nativii Berbec sunt adesea mânați de curiozitate în ceea ce fac. Tocmai de aceea sunt „progresiști”, căci în viața lor nu se instalează rutina. Nici în munca lor. Mai mult decât atât, sunt persoane foarte active, cu un ritm alert în viață și cu o creativitate debordantă. Este destul de greu să ții pasul cu un Berbec. Foto: Angelina Egorova/ shutterstok.com Legile zodiei Berbec: Fii curajos Oricât de puternici îi vedem, în sinea lor nativii Berbec sunt persoane sensibile, emotiove, care pot rămâne afectate timp îndelungat dacă cineva le-a rănit. Cu toate acestea, nativii Berbec au mai mereu curajul să facă ceea ce este drept, ce este just, ceea ce este mai bine pentru ei sau pentru cineva drag, până la puterea de sacrificiu. Citeste si: Orgasmul care iti sterge memoria si alte fapte incredibile despre sex Legile zodiei Berbec: Nu uita să fii copil Indiferent de vârsta pe care o au, nativii Berbec trebuie să aibă grijă de copilul interior. Nu vor uita niciodată să se joace, să se bucure de lucrurile mărunte, să savureze o prăjitură din copilărie, să lase culoarea în viața lor, să se bucure de ploaie și așa mai departe. Nu este de mirare că acești nativi sunt părinți și bunici extraordinari, care se distrează cot la cot cu cei mici. Pot fi și cadre didactie foarte îndrăgite de către cei mici. Legile zodiei Berbec: Îndrăznește să fii cât mai bun în tot ceea ce faci În sinea nativului Berbec mocnește parcă o competitivitate cu sine însuși. Astfel că acești nativi își doresc să devină tot mai buni în ceea ce fac, să exceleze, așadar vor repeta și nu se vor da bătuți până când nu își vor îndeplini visurile. Nu este de mirare că au tendința să învețe foarte repede din greșelile lor, chiar nu își doresc să le repete. Citește mai departe în pagina 2 >> Vizionare placuta Vladimir

1 Iunie 2022







Urmareste-l pe Vladimir Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut în stele by night. Peste cu ascendent în Vărsător și Marte în Berbec. Pentru a-mi păstra apretul jobului de zi...