Mantre vindecătoare pentru fiecare zodie în parte pentru restul anului 2022

Horoscop spiritual cu mantre vindecatoare: Cele mai puternice mantre pentru fiecare zodie în parte pentru restul anului 2022.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra vindecătoare pentru sufletul tău pe care trebuie să o rostești în următoarele luni astfel încât să te ajute să îți eliberezi sufletul de toată durerea, de gândurile negative, de stres și de probleme.

Cele mai puternice mantre pentru fiecare zodie în parte. Află care este mantra vindecătoare de care sufletul tău are nevoie pentru restul anului 2022.

Mantre vindecătoare pentru zodia Berbec:

"Sunt bine în lumea mea. Universul este alături de mine și mă călăuzește pe acest drum pe care merg. Divinitatea are grijă de sufletul meu."

"Îmi eliberez inima de toate emoțiile negative pe care le simte pentru a putea face loc iubirii și bucuriei. Sunt aici pentru a simți lucruri frumoase și a îmi umple sufletul cu fericire."

Mantre vindecătoare pentru zodia Taur:

"Mă eliberez de trecut. Învăț să trăiesc în momentul prezent și să mă bucur de tot ce îmi oferă Universul acum. Sunt fericită și asta este tot ce contează."

"Învăț să nu îmi mai fac griji pentru ce urmează să se întâmple. Singurul moment care există cu adevărat este aici. Acum se întâmplă viața mea, așa că iau lucrurile pas cu pas. Puțin câte puțin și va fi bine."

Mantre vindecătoare pentru zodia Gemeni:

"Sunt în proces de învățare. Sunt în proces de vindecare a sufletului. Aleg să mă concentrez pe lecții și să merg mai departe cu viața mea."

"Trăiesc pentru ziua de astăzi și îmi bucur sufletul clipă de clipă cu tot ce se întâmplă frumos. Inima mea simte fericire, sufletul meu simte liniște."

Mantre vindecătoare pentru zodia Rac:

"Aleg să mă concentrez pe ceea ce contează în această viață. Aleg să nu îmi mai fac griji pentru ce urmează să se întâmple și să mă focusez pe momentul prezent. Construiesc o viață mai bună aici și acum."

"Viața mea este una frumoasă... mă bucur de fiecare clipă pentru că trăiesc o poveste cu adevărat specială. Universul are un plan minunat pentru mine."

Mantre vindecătoare pentru zodia Leu:

"Nimic din ce s-a întâmplat nu mai contează pentru mine. Fac tot posibilul să înlocuiesc gândurile negative cu gândurile pozitive. Mă eliberez de trecut și mă bucur de călătoria vieții mele."

"Devin din ce în ce mai recunoscătoare pentru viață cu fiecare zi în care mă trezesc. Acum este un nou început. Acum este un nou capitol din cartea destinului meu și promit să îl scriu cu fericire în suflet."

Mantre vindecătoare pentru zodia Fecioară:

"Merit o viață plină de fericire și iubire. Merit să îmi vindec sufletul de toată durerea și să îmi alin inima. Merit să trăiesc mai frumos ca niciodată."

"Frâiele vieții mele sunt la mine. Nu mai permit nimănui să îmi spună cum să trăiesc și ce să fac. Merg pe acest drum cu inima deschisă și mă las condusă de intuiție."

Mantre vindecătoare pentru zodia Balanță:

"Am grijă de mine. Am grijă de inima mea. Am grijă de sufletul meu. Aleg să fiu egoistă și să mă pun pe primul loc. Merit să mă fac fericită."

"Viața mea este una minunată. Fiecare moment îmi aduce fericire și liniște supremă. Sunt înconjurată de energia divină a Universului și nimeni și nimic nu mă poate răni."

Mantre vindecătoare pentru zodia Scorpion:

"Îmi ofer iubire sinceră, necondiționată. În sufletul meu există compasiune, bunătate și dragoste nu doar pentru oamenii din jur, ci și pentru mine."

"Mă iert pentru toate greșelile făcute, învăț din ele și îmi continui drumul. În fiecare zi mă îndrăgostesc din ce în ce mai mult de ceea ce devin."

Mantre vindecătoare pentru zodia Săgetător:

"Sunt o expresie infinită și abundență a iubirii adevărate. Viața mea este plină de miracole, de bucurii mărunte, de fericire pură."

"Ceea ce a fost nu mai contează. Ceea ce este important este momentul prezent, așa că mă concentrez cu tot sufletul pe el."

Mantre vindecătoare pentru zodia Capricorn:

"Viața mea este una incredibil de frumoasă. Fiecare zi este magică. Fiecare clipă este cadou de la Univers. Sunt aici pentru a trăi cu inima plină de bucurie."

"Sunt un copil al Universului. Divinitatea îmi este alături, vindecă toate rănile durerii și mă ajută să găsesc fericirea adevărată."

Mantre vindecătoare pentru zodia Vărsător:

"Universul lucrează în fiecare zi pentru binele meu suprem. Am tot ce am nevoie în acest moment al vieții mele, nu îmi lipsește nimic pentru a fi fericită."

"Lucrurile care s-au întâmplat m-au ajutat să ajung unde sunt acum. Drumul meu este unul magic, cu lecții de viață incredibile care mă transformă și mă ajută să devin cea mai bună versiune a mea."

Mantre vindecătoare pentru zodia Pești:

"Aleg să mă iert pentru toate greșelile făcute. Aleg să am mai multă grijă de mine. Aleg să mă iubesc pentru ceea ce sunt în timp ce lucrez pentru a deveni o persoană mai bună."

"Simt bucurie în fiecare parte a corpului meu. Inima mea este legată la puterea Universului, iar sufletul meu este în contact direct cu divinitatea."

foto main luboffke, Shutterstock

