Ultima Luna Plina a anului 2022 are loc pe 8 decembrie. Este ultima strigare la vindecare pentru sufletele indurerate

Universul vrea sa ne pregateasca pentru un nou inceput. Pentru a putea da pagina si a o lua de la capat, trebuie sa invatam sa acceptam tot ce s-a intamplat, sa nu mai regretam nimic din ce am trait, sa ne invatam cele mai importante lectiile si sa avem incredere in destin ca ne-a dus acolo unde trebuie sa fim. Acesta este drumul nostru si trebuie facut numai si numai de catre noi.

Pe 8 decembrie, pe cerul rece cu nori de iarna, va rasari ultima Luna Plina a anului 2022. Aceasta are loc in zodia Gemeni si ne incurajeaza sa ne vindecam pe deplin astfel incat sa nu intram cu aceleasi ganduri negre si suflete indurerate in noul capitol al vietii noastre. Trecutul ar trebui sa ramana in spate pentru ca noi sa putem continua cu inima deschisa pe drumul care ne este destinat.

Luna Plina de pe 8 decembrie. Este ultima strigare la vindecare pentru sufletele indurerate

Ziua de 8 decembrie aduce cu ea un moment magic in Univers: ultima Luna Plina a anului 2022. Aceasta va avea loc in Gemeni, o zodie cunoscuta pentru dragostea pentru viata, personalitatea aparte, dorinta de adrenalina si pasiunea cu care isi traieste visurile.

Luna Plina reprezinta un varf puternic, culminant, al energiilor lunare si este strans legata de schimbare, manifestare si revelatii. Aceasta Luna Plina poarta o putere de foc si vine cu mult curaj pentru toate zodiile astfel incat sa ne ajute sa crestem, sa evoluam si sa luptama pentru visurile pe care le avem.

Ultima Luna Plina a anului 2022 are loc in Gemeni, o zodie frumoasa, cu numeroase calitati speciale. Gemenii sunt fluturi sociabili, curiosi, cocheti, mereu cu pofta de viata si aventura. Acest semn incurajeaza constientizarea, tineretea, echilibrul dintre ganduri si emotii, varietatea sociala, creativitatea si inteligenta mentala. Luna Plina deschide un portal energetic de doua saptamani in care dorintele, planurile de viitor si visurile vor fi in centrul atentiei.

Schimbarile profunde care ne determina sa ne acceptam destinul in aceasta perioada pot schimba viata si ne pot inspira intr-un mod foarte frumos, oferind o explozie de energie pentru a ne pregati pentru cresterea sufleteasca din urmatoarele capitole.

Temele importante ale acestei perioade:

- rezolvarea problemelor financiare;

- conversatii profunde si pline de sinceritate cu oamenii la care tinem;

- vindecarea sufletului de toate traumele trecutului;

- echilibrarea emotiilor si indepartarea de toti oamenii toxici;

- dorinta de a experimenta si de a ne bucura de viata;

- punerea in aplicare a planurilor marete;

- crearea rezolutiilor pentru un nou an.

Soarele si Luna se opun lui Marte retrograd, declansand temeri, emotii si nesigurante de care ne-am tot simtit legati in ultimele luni. Aceasta perioada este una incarcata emotional, in care ne vom dori sa proiectam tensiunile interioare si problemele nerezolvate in relatii. Universul ne spune sa avem rabdare si sa acceptam ceea ce simtim asfel incat sa ne putem vindeca si sa mergem mai departe. Nu este momentul sa stam in loc pentru ca putem pierde trenul vindecarii. De aceea ar fi bine sa facem pace cu trecutul si sa ne pregatim sa deschidem filele unei noi povesti ale vietii noastre.

Sfatul Universului pentru toate zodiile:

Trebuie sa intelegem ca totul se intampla cu un motiv. Suntem unde trebuie sa fim, acesta este drumul nostru, acesta este destinul nostru. Nu este cazul sa refuzam vindecarea pentru ca singuri ne taiem timp pretios din vietile noastre. Este momentul sa lasam totul in trecut si sa ne concentram asupra lucrurilor ce ne aduc pace si ne fac fericiti. Trebuie sa ne angajam in practici ce self care pentru a combate nelinistea si stresul. Un nou inceput este mai aproape decat credem.

