Cele 10 Legi Astrale ale zodiei Pești: Sfaturile Universului pentru cea mai intuitivă zodie din Horoscop

Ultima zodie din horoscop este și cea mai intuitivă dintre toate. Legile astrale dictate de Univers pentru fiecare nativ Pești sunt strâns legate de trăsăturile fundamentale ale acestei zodii, de calitățile și defectele dictate astral, având menirea de a fi un ghid pentru acești nativi și de a-i ajuta să înțeleagă mai ușor anumite aspecte din viața lor. Vă invităm să citiți cele 10 Legi astrale pentru zodia Pești.

Legile astrale ale zodiei Pești: oricât de bine te vei simți în apele tale, încercă să nu te izolezi

Nativii Pești pot fi foarte sociabili, pot cunoaște multe persoane și pot avea mulți prieteni, chiar se pot bucura de o viață socială bogată, dar vor fi momente în viața lor când vor avea tendința să se izoleze. De obicei, aceste momente se concretizează la vârsta adolescenței, dar și în diverse perioade ale vieții de adult.

Sfatul Universului este ca nativul Pești să cântărească bine această izolare și să fie legată în special de faptul că, într-adevăr, nu mai rezonează cu persoanele din jurul lor și nu că s-au complăcut într-un anumit confort. Acest confort poate fi legat de anumite suferințe, traume sau chiar adicții.

Este drept că Peștii își schimbă din când în când cercul de prieteni sau modul în care relaționează cu aceștia, tocmai de aceea trebuie să fie atenți dacă este vorba despre modul în care se mai regăsesc în viața lor socială sau despre o capcană atunci când au tendința să se izoleze.

Legile astrale ale zodiei Pești: tu înțelegi foarte bine extremele, dar uneori poți părea prea radical pentru ceilalți

Nativii Pești înțeleg foarte bine extremele și pot pătrunde în umbrele adânci ale personalității umane, așa cum indică și reprezentarea grafică a zodiei lor. Sunt alunecoși, misterioși și deosebit de intuitivi. Însă pentru că tot acest amalgam de simțuri și emoții poate fi copleșitor uneori, nativii Pești pot avea tendința să meargă direct la o extremă, ceea ce le face alegerile mai ușoare.

Din păcate, acest tip de comportament poate fi văzut negativ de persoanele din jur, iar ecoul este mai important atunci când vorbim despre oameni dragi.

Sfatul Universului este ca nativii Pești să fie atenți și la nevoile celorlalți atunci când vor să acționeze radical.

Legile astrale ale zodiei Pești: orice ai face, nu te opri din a crea

Una din trăsăturile de bază ale nativului Pești este creativitatea. Peștii leagă creativitatea de nevoile oamenilor, astfel că multe inovații realizate de nativii din această zodie au scopul de a ne face viața mai ușoară și mai frumoasă.

Dar pe cât de benefice sunt aceste creații ale nativului Pești sau referirile pe care le au dacă vorbim de artă, pe atât sunt de greu de înțeles de cei din jur.Nnu de puține ori nativii Pești pot fi numiți “ciudați” de către ceilalți.

Sfatul Universului este ca Peștii să nu renunțe niciodată să creeze, pentru că stă în firea lor să facă acest lucru, hrănindu-și astfel mintea și spiritul.

Legile astrale ale zodiei Pești: ai grijă de copilul din tine

Spre deosebire de multe alte zodii, spiritul ludic al nativului Pești este puternic și necesită atenție.

Nativul Pești are nevoie, cum spuneam mai sus, să creeze, dar și să se joace, să experimenteze și să își manifeste curiozitatea, la fel ca un copil. Și că tot am vorbit de copilul din noi, să nu uităm că acesta are nevoie de alinare, de duioșie și iubire, de blândețe și acceptare.

Poate uneori nativul Pești este prea critic cu el însuși sau poate că își creează o viață cu reguli prea stricte, astfel de comportamente îl pot dezechilibra într-un fel sau altul. Îi pot afecta sănătatea sau evoluția.

Sfatul Universului este ca Peștii să nu uite să aibă grijă de copilul interior, poate mai mult decât oricare altă zodie.

Legile astrale ale zodiei Pești: ascultă-ți intuiția

Mai sunt nativi în horoscop care au o intuiție puternică, dar nimeni nu poate prinde din urmă un nativ Pești la acest capitol. Aproape că ar putea avea un dialog direct cu intuiția lor, care le spune de fiecare dată ce ar fi bine să facă.

Cunoașteți acel sentiment când plecați undeva și vreți să luați cu voi un obiect care nu are nici o legătură cu destinația voastră? Și vi se întâmplă ca în acea călătorie să aveți nevoie fix de acel lucru ciudat. Aceasta este intuiția voastră și vă șoptește de fiecare dată acel sfat care vă poate face viața mai ușoară, mai frumoasă și vă poate scoate din bucluc.

