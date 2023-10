4 Octombrie, zi magică în Cosmos: 2 evenimente astrologice importante aduc pace și eliberare în viețile noastre tumultoase

Cele două evenimente din Cosmos sunt intrarea lui Mercur în Balanță și întâlnirea dintre Marte și Nodul Lunar Sudic. Vă invităm să citim în continuare articolul pentru toate informațiile.

Luna octombrie începe cum nu se poate mai bine, și anume cu două evenimente incredibil de puternice în Cosmos ce ne vor îndemna să ne transformăm radical viețile. În această perioadă agitată primim pace și eliberare din partea Universului pe măsură ce ne eliberăm de tot ce a fost și ne concentrăm doar asupra prezentului.

4 Octombrie, zi magică în Cosmos cu două evenimente astrologice importante: Mercur intră în Balanță, în timp ce Marte își dă întâlnire cu Nodurile Lunare

4 Octombrie: Marte își dă întâlnire cu Nodurile Lunare

Marte se unește cu Nodul Sudic și ne invită să ne predăm armele și resentimentele pentru o viață mai liniștită

Marte, planeta înflăcărată a acțiunii, se află într-o confruntare directă cu Nodul Nordic din Berbec, în timp ce se unește într-o conexiune foarte intimă cu Nodul Sudic. Acest dans ceresc promite un amestec interesant de provocări și oportunități ce se vor răspândi pe parcursul întregii luni, înfluențându-ne viața în diferite moduri.

Marte se află în aceste momente în zodia Balanță și aduce cu ea acțiune, echilibru, armonie și pace pentru toate zodiile. Cu toate acestea, opoziția sa față de Nodul Nordic din Berbec creează o tensiune destul de intensă, conducându-ne către destinul nostru suprem. De asemenea, acest moment ne îndeamnă către independență, auto-descoperire, grijă față de propria persoană și conducere.

Această opoziție poate declanșa conflicte între dorința de pace (exprimată de către Balanță) și nevoia de acțiune îndrăzneață (exprimată de către Berbec). Universul ne sfătuiește să ne așteptăm la lupte interne și externe pentru putere, în timp ce ne confruntăm cu compromisul și asertivitatea.

Marte în conexiune cu Nodul Sudic ne îndeamnă să revizuim problemele nerezolvate din trecut

A venit timpul să nu mai fugim de ceea ce am fost. Trebuie să acceptăm relațiile avute, parteneriatele în care am oferit mai mult decât trebuia sau conflictele pe care le-am îngropat fără să le rezolvăm. Cosmosul este alături de noi în această călătorie în capitolele încheiate; cu răbdare și ambiție avem ocazia să ne vindecăm cu adevărat de durere astfel încât să spunem că, în sfârșit, am rezolvat tot ce era necesar și suntem bine în momentul prezent.

Prin aceste acțiuni, divinitatea ne oferă șansa de a ne elibera de tot ce a fost și de a renunța la vechile bagaje, găsind astfel încheierea și vindecarea de care aveam nevoie. Suntem încurajați să eliminăm insecuritățile din trecut și să ne redefinim abordarea față de relațiile pe care le avem în clipa de acum.

4 octombrie 2023: Mercur intră în Balanță

Magia zilei de 4 octombrie nu se încheie aici, ci continuă cu încă un eveniment extrem de important în Cosmos: intrarea lui Mercur în Balanță.

Perioada în care Mercur este în Balanță este 4 octombrie - 22 octombrie, ceea ce înseamnă că avem la dispoziție aproape o lună întreagă pentru a ne bucura de un capitol cu adevărat special.

Mercur în Balanță aduce o perioadă caracterizată prin tact, diplomație și discurs echilibrat. În timpul acestui tranzit, ne putem aștepta la o concentrare sporită pe interacțiunile amoroase și la o dorință de schimburi echilibrate de idei și opinii.

Înclinația naturală a Balanței către compromis, colaborare și echilibru se combină armonios cu darurile comunicative ale lui Mercur, făcând din această perioadă una ideală pentru negocieri, parteneriate și lucru în echipă eficient.

Fie că suntem implicați în relații personale sau profesionale, începând de pe 4 octombrie se va pune accentul pe găsirea unui teren comun și pe promovarea unității.

Acest tranzit evidențiază și alinierea dintre corp, suflet și minte. Încercăm să găsim echilibru și armonie în viața prezentă, abordând direct problemele grave și făcând tot posibilul să le rezolvăm. Vrem să lăsăm în spate tot ce a fost pentru a ne concentra pe ceea ce este și, pe ce urmează să vină.

