Citatul de care sufletul tău are nevoie în ultima lună a anului 2023

Există câte un citat pentru fiecare zodie. Descoperă care este citatul zodiei tale pentru ultima lună a anului 2023:

Sunt unele citate care ajung la suflet, vindecă rănile din inimile distruse și oferă putere pentru a merge mai departe. Află care este citatul de care ai nevoie în luna decembrie în funcție de zodia în care te-ai născut.

Horoscop Berbec

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Unele schimbări par negative la suprafață, dar curând vei realiza că a fost creat spațiu în viața ta astfel încât ceva nou să apară."

Horoscop Taur

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Crează o viziune și nu lăsa niciodată mediul, convingerile altor oameni sau limitele trecutului să îți afecteze deciziile. Ignoră înțelepciunea convențională."

Horoscop Gemeni

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Nu ceea ce ești te ține pe loc, ci ceea ce crezi că nu ești.Lasă toate scuzele deoparte și amintește-ți – poți!"

Horoscop Rac

Citatul de care sufletul tău are nevoie: “Timpul nu este deloc prețios, pentru că este o iluzie. Ceea ce percepi ca prețios nu este timpul, ci singurul moment existent în afara sa: Clipa de acum, cel mai prețios lucru care există pentru că este singurul care există. Este tot ceea ce există."

Horoscop Leu

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Vor exista întotdeauna oameni care te vor răni, așa că trebuie să îți păstrezi încrederea și doar să ai mai multă grijă în cine te încrezi a doua oară."

Horoscop Fecioară

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Puterea de a fi tu însuți într-o lume care încearcă în permanență să te schimbe este una dintre cele mai mari realizări din viața ta."

Horoscop Balanță

Citatul de care sufletul tău are nevoie: “Accepta fiecare moment și tot ceea conține el, ca și când ar fi alegerea ta. Imediat, viața va începe să lucreze în favoarea și nu împotriva ta. Apoi, privește miracolul pe care îl dezvăluie viața.”

Horoscop Scorpion

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Schimbarea nu va veni dacă aștepți altă persoană sau aștepți alte timpuri. Noi suntem cei pe care-i așteptăm. Noi suntem schimbarea pe care o căutăm."

Horoscop Săgetător

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Nu accepta viața așa cum ți-o propun oamenii. Nu înceta de a te convinge că viața ar putea fi mai frumoasă; a ta și a celorlalți; nu altă viață, viitoare, care ne-ar consola de aceasta și ne-ar ajuta să-i acceptăm mizeria. Nu accepta. Din ziua în care vei începe să înțelegi că nu Dumnezeu, ci oamenii sunt răspunzători de aproape toate nenorocirile vieții, nu te vei mai resemna."

Horoscop Capricorn

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Nu poți ierta cu adevărat, nici pe alții, nici pe tine atât timp cât sentimentul tău de identitate derivă din trecut. Numai având acces la puterea lui Acum, care este propria ta putere, poate exista iertare adevărată."

Horoscop Vărsător

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Iubește-te pe tine însuți în primul rând și restul va veni de la sine. Trebuie să te iubești pe tine însuți pentru a reuși să faci ceva pe lume. "

Horoscop Pești

Citatul de care sufletul tău are nevoie: "Viața este o serie de schimbări naturale și spontane. Nu le rezista; asta creează numai durere. Lasă realitatea să fie realitate. Lasă lucrurile să curgă natural înainte în orice fel doresc."

