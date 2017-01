Un articol de

Unde dragoste nu e, nimic nu e, dar nu uita, anul are inca 11 luni dupa ianuarie. N-au intrat zilele-n sac, ai rabdare, lucrurile au tot timpul sa se aseze pe plan sentimental. Venus intra in Pesti pe data de 3, de unde pot sa apara emotii nestavilite, lacrimi, dar si romantism, erotism si impliniri pentru unele zodii. Chiar daca deocamdata ai senzatia ca pasesti pe nisipuri miscatoare, vor veni vremuri mai bune.

Horoscopul dragostei in luna ianuarie 2017

Horoscop dragoste ianuarie 2017 Berbec

Primele si ultimele zile din luna sunt cele mai norocoase cand vine vorba de iubire. Cunosti oameni noi, unii cu functie si statut si ai toate sansele sa inchegi o relatie productiva, de viitor. Poti cadea prada tentatiei de a te implica intr-o relatie secreta. Intalnirile pe furis cresc adrenalina si pasiunea dintre voi cu fiecare zi, dar ai grija, orgoliul si gelozia nu-ti dau voie sa te complaci prea mult pe locul doi!

Horoscop dragoste Taur ianuarie 2017

Nu lipsi de la intrunirile plictisitoare de familie, s-ar putea sa-ti scoata in cale o noua iubire. Luna asta nu te temi de angajamente, faci cu usurinta promisiuni si planuri de viitor. Nu te ambala prea tare, lasa timpul sa decida daca lucrurile sunt chiar asa de roz precum par! Daca esti deja intr-o relatie, tot ce spui poate fi folosit impotriva ta. Alege-ti cuvintele cu grija!

Horoscop dragoste ianuarie 2017 Gemeni

Jumatatea lunii iti poate aduce intalniri cu final neasteptat de... romantic. Insa planetele nu-s pozitionate tocmai favorabil sentimentelor stabile. E foarte posibil sa-ti treaca fluturii din stomac la fel de repede cum au aparut. Nu te grabi sa te implici intr-o relatie doar de dragul de a nu fi singura. Daca esti casatorita, sotul iti poarta noroc luna asta pe plan profesional, printr-un cumul de imprejurari favorabile.

Horoscop dragoste ianuarie 2017 Rac

Rabdare, rabdare si iar rabdare! E cuvantul cheie al lunii ianuarie. Partenerul tau nu trece printr-o perioada prea buna, asa ca esti nevoita sa-i suporti toanele si nazurile. Nu e momentul sa fii hipersensibila! Are nevoie de tine mai mult ca oricand, asa ca trece-i cu vederea starile schimbatoare si nu te framanta prea tare! Daca esti singura, s-ar putea sa cunosti pe cineva interesant la una din intalnirile de serviciu.