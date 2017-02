Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Draga Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator sau Pesti... Iti multumim ca existi, ca faci parte din acest univers si ca prin ceea ce esti reusesti sa ne infrumusetezi existenta si sa faci din lume un loc mai bun. Fiecare dintre zodii a fost inzestrata inca de la nastere cu un dar pretios, o trasatura unica si speciala menita sa o faca sa straluceasca si sa se deosebeasca de celelalte semne zodiacale. Iar atunci cand acest dar pretios este constientizat si folosit intru scopul divin pentru care a fost harazit, pentru a face bine, iar NU rau in jur, atunci el se transforma in ceea ce in astrologie poarta numele de Darul de Aur. Acest Dar este amprenta ta astrologica, un dar interior cu un potential creator si vibrational extraordinar.

Darul spiritual pentru fiecare zodie in parte

Ne-am gandit ca astazi sa ne focalizam pe aspectele pozitive ale sufletului fiecaruia din noi si sa premiem fiecare zodie pentru darul cel mai frumos pe care stie sa il daruiasca celor din jur, pentru Darul sau de Aur. Iata castigatorii astrali si darurile pentru care au fost premiati:

Foto: Bruce Rolff, Shutterstock

Berbec – Premiul Recunostintei pentru Energie si Curaj

Iti multumim, draga Berbec, pentru forta si energia motivationala pe care le aduci in lume. Darul tau de Aur este de nepretuit caci omenirea are nevoie de calauzitori si deschizatori de drumuri ca tine. Atunci cand in jur sunt numai nori negri, tu esti precum un far care imprastie in jurul sau si al altora lumina. Curajul tau innascut te ajuta sa spui lucrurilor pe nume, sa oferi noi perspective asupra situatiilor, sa iei atitudine. Prin personalitatea ta magnetica, prin indrazneala si spiritul tau entuziast, prin determinarea de a nu te da batut, reusesti sa muti si muntii din loc.

Taur – Premiul Recunostintei pentru Frumosul pe care il aduci in lume

Iti multumim, draga Taur, pentru generozitatea simturilor si a simtirilor tale, pentru armonia care te inconjoara ca o aura. Darul tau de Aur este atat de valoros incat nici macar nu putem concepe lumea fara el. Tu esti cel care reuseste sa vada frumosul din tot, sa il aprecieze, sa il scoata la lumina, sa il transpuna in jurul sau, dar si sa ii faca pe ceilalti sa il vada la randul lor. Iar atunci cand oamenii reusesc sa faca acest lucru, devin si ei mai frumosi in interior... Prin firea ta pacifista, prin rabdarea si toleranta pentru oameni, prin capacitatea de a face din experienta ta o lectie de viata, reusesti sa schimbi in bine viata celor din jur.

Gemeni – Premiul Recunostintei pentru Genialitate in Comunicare

Iti multumim, draga Gemeni, pentru faptul ca esti un maestru al comunicarii si ca stapanesti atat de bine aceasta arta nobila. Darul tau de Aur este incomensurabil caci prin intermediul lui reusesti sa legi conexiuni intre oameni, sa ii faci sa se inteleaga unii pe ceilalti, sa se apropie unii de ceilalti, sa isi deschida sufletele mai mult. Agerimea ta nativa, originalitatea viziunilor tale, curiozitatea, flexibilitatea si capacitatea ta de a te adapta situatiilor fara impotrivire ne aduc aminte de curgerea apei. Te-ai nascut cu acest dar aparte pentru a arata lumii ca o poti schimba (chiar si conduce) si prin alte mijloace decat violenta sau putere.

Rac – Premiul Recunostintei pentru Iubirea pe care o reversi in lume

Iti multumim, draga Rac, pentru capacitatea ta infinita de a ne arata adevarul si a ne face sa ne apropiem de adevarata noastra natura: Iubirea. Darul tau de Aur cu care te-ai nascut este, poate, unul din cele mai pretioase daruri ale lumii. Tu esti caldura, afectiunea, speranta, umarul pe care plange un prieten, mana pe care o strange un iubit. Te numeri printre cei putini care au inteles ca lumea poate fi cucerita doar printr-o singura forta, cea a dragostei. Beneficiezi de o intuitie de exceptie, ai o fire calda, sensibila si delicata, esti un prieten pe viata si un partener fidel. Esti extrem de sincer si te caracterizeaza nobletea sufleteasca. Crezi ca schimbarea lumii incepe in primul rand in caminul tau.