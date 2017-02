Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Cine nu-si doreste o atmosfera cat mai relaxata la munca, locul unde petreci mai bine de opt ore pe zi, cinci zile pe saptamana? Degeaba te-ntelegi bine cu colegii daca seful nu te are la suflet. Scapa de stres si fa-ti viata mai usoara, intrandu-i pe sub piele in functie de zodie!

Cum e seful tau in functie de zodie

Berbec

E convins ca nimeni nu poate face lucrurile mai bine ca el, asa ca tine sa-ti arate intotdeauna ca are dreptate. Daca nu te descurci cu vreo sarcina, e in stare sa te dea la o parte si sa-ti arate el, tafnos, cum se face, repede si bine. Nu-l pune in situatia de a munci dupa tine si nu-i servi scuze nefondate, nu le inghite! Si nicidecum nu-l contrazice! Trebuie sa-ti cunosti locul cand ai un sef Berbec.

Taur

Sunt unii dintre cei mai exigenti sefi, nu-ti merge bine daca te abati de la regulile impuse de ei sau daca nu-ti termini la timp treburile multe pe care ti le dau in grija. Obsedat de munca, seful Taur o sa-ti pretinda acelasi devotament de care el insusi da dovada si apreciaza lucrul bine facut. In schimb, nu e foarte prompt cand trebuie sa-ti raspunda la solicitari. Nu lua decizii fara sa-i ceri parerea.

Gemeni

E genul de sef cu care poti vorbi liber despre orice. Daca te nemultumeste ceva, daca iti doresti o marire de salariu, cu el poti negocia fara sa-ti faci griji ca ti-a pus gand rau. Angajatii deschisi la minte, cu idei originale sunt preferatii lui. Nu doar ca primeste bucuros sugestii, dar le chiar adora! Lipseste mult de la birou, insa nu-ti face de cap in timpul asta, nu-i place deloc!

Rac

Nu e foarte concis, nici hotarat, asa ca de multe ori trebuie sa ghicesti ce vrea de la tine cand iti plaseaza o sarcina. Familist convins, Racul vrea sa se simta la serviciu ca acasa si postura de sef ii permite sa-si aleaga echipa cu care se simte in largul lui. Daca esti implicat si devotat, ai toate sansele sa fiti cei mai buni prieteni. Cand e ziua lui de nastere, organizeaza-i o petrecere surpriza. Va tine minte!