Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Binedispusa si zambitoare, asa-i frumos sa te gaseasca martie, luna femeii si a primaverii! Soarele tine cu tine, e clar, pacat ca nu toate astrele sunt la fel de prietenoase si darnice ca el. Ba chiar aduc multa agitatie in perioada urmatoare. Exces de energie, urmat de oboseala, cam mult stres, conflicte, certuri si un risc deloc de neglijat de accidente. In plus, sensibilitatea e crescuta, nu doar fizic, ci si emotional, iar asta te poate baga in niscaiva necazuri. E bine sa nu iei decizii pripite, fiindca vei avea tendinta sa vezi lucrurile in alb si negru, ignorand nuantele salvatoare. Daca ai de facut alegeri importante, da-ti timp, aduna-te, nu te grabi! Luna plina in Fecioara din 12 martie ne indeamna la o conexiune mai puternica intre trup si suflet, la cautarea armoniei interioare. Iata un moment prielnic sa te apuci de yoga, in caz ca tot amanai...

Horoscop luna martie 2017 pentru fiecare zodie

Foto: HighKey, Shutterstock

Horoscop martie Berbec – ordine si disciplina

E luna in care astrele te imping de la spate sa-ti faci ordine in viata. Intotdeauna ti-a placut sa ai situatia sub control, insa acum ai si energia necesara ca sa pui fiecare lucru la locul lui in doi timpi si trei miscari. Esti in stare sa termini curatenia generala de Paste intr-un singur weekend si sa programezi la foc automat intalniri cu toate rudele si prietenii pe care nu i-ai intalnit de secole, ba chiar si cu fostii iubiti, ca sa va incheiati o data pentru totdeauna socotelile. Sau... dimpotriva. La munca te implici in proiecte noi, n-ai timp nici sa respiri. Agitatia in exces te poate impiedica sa dormi bine, asa ca spune stop activitatilor solicitante cu cateva ore inainte de culcare.

Horoscop martie Taur – dusa de val

De obicei esti calma si calculata, insa acum te lasi dusa de valul schimbarilor primavaratice si dai dovada de un chef nebun de plimbari, excursii, iesiri de tot felul, fara sa tii cont de nicio alta obligatie pe care o ai. Si nici de starea de slabiciune care nu prea tine cu tine. Munca poate sa mai astepte! Riscul e sa reactionezi exagerat si sa nu-ti poti controla iesirile nervoase, chiar si cand nu ai cine stie ce motiv de suparare. Esti nelinistita, ceva de apasa, relatia cu partenerul e din plin incercata de gandurile negre si de angoasele prin care treci. Autocontrolul e colacul tău de salvare!

Horoscop Gemeni martie – traiesti din plin

Totul e mai intens in martie, percepi lucrurile cu o sensibilitate accentuata si inexplicabila chiar si pentru tine. Stresul e la cote maxime si te face foarte irascibila, ba chiar si mici dureri, ba de cap, ba de stomac apar ca din senin pe fond nervos. N-ar trebui sa te dai batuta, pentru ca, vei vedea, ai noroc si in dragoste, si la bani. Astrele te sustin din toate partile si te ajuta sa te faci remarcata: la serviciu, acasă, cam peste tot, cum s-ar spune. Ar fi bine sa renunti la cafea si alte bauturi energizante pentru o vreme, ca sa te mai domolesti. Sau sa faci miscare in mod sustinut, daca tot te simti de parca ai fi pe baterii.

Horoscop Rac martie – cariera pe primul plan

Petreci mult timp muncind luna asta si o faci cu drag. Daca tot ramai peste program, ai grija cu cine, caci sunt sanse sa se lege o poveste frumoasa la locul de munca. Banii nu-ti lipsesc, dar nici stresul. Daca vrei sa tii post sau sa incepi vreo dieta, ai nevoie de rabdare. Multa rabdare. Nu de alta, dar poftele pun stapanire pe tine cum n-au mai facut-o demult. Ai manca de dimineata pana seara si simti ca pur si simplu nu te poti controla. Poate si pentru ca esti implicata intr-o mie de lucruri in acelasi timp si vrei sa le faci pe toate cat mai bine. Nu renunta, iti vei intra in ritm, chiar daca nu la fel de repede ca altadata!