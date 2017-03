Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Venus retrograd te face mult mai sensibila, emotiva si subiectiva, ti-e greu sa spui ce simti si te poti face prost inteleasa. E bine sa nu iei decizii, mai ales unele categorice, care sa-ti influenteze pe termen lung cursul vietii. Sunt afectate relatiile de tot felul, cele de dragoste in special. Iubiri trecute si uitate pot sa apara din senin in drumul tau, tulburandu-ti linistea, sau poti sa intalnesti iubiri noi care se dovedesc a fi foc de paie, desi pareau incantatoare. Nemultumirile vin si trec, experienta ramane si e menita, in luna martie, sa-ti ofere lectii importante si utile.

Horoscopul dragostei in luna martie 2017

Foto: Anna Om, Shutterstock

Horoscop dragoste martie Berbec 2017

Venus e la tine-n semn si e, cum spuneam, retrograda. Asta inseamna ca trecutul devine... prezent.

E de bine si nu prea. Revin in actualitate nu doar fostele iubiri si prietenii incheiate inainte de vreme, ci si problemele sentimentale pe care le-ai lasat nerezolvate, dand bir cu fugitii. In orice caz, nu te plictisesti, esti pasionala, iti sustii sus si tare punctul de vedere, te certi, te impaci. Iubesti.

Horoscop dragoste martie 2017 Taur

Nu esti deloc in apele tale, iti faci tot felul de ganduri, de griji, ai impresia ca ti se ascunde ceva. Te simti dezamagita, pierduta si n-ai chef sa vorbesti cu nimeni, iar asta nu te ajuta deloc. Iti prinde bine sa ceri sfatul cuiva sau sa discuti deschis direct cu partenerul, fara sa te ambalezi, insa.

Horoscop dragoste martie Gemeni 2017

Nu dispera, prima parte a lunii trece repede, astrele revin la... sentimente mai bune, temerile dispar una cate una si se face lumina in inima ta.

Iarba e mai verde si primavara mai insorita pentru unii norocosi ai zodiacului, cei nascuti in zodia Gemeni. Cel putin pe plan sentimental, iti merge struna. Daca esti intr-o relatie, ai toate sansele sa se cimenteze sentimentele voastre in asa masura, ca ati putea primi urari de „casa de piatra“ pana la finalul anului. Nici daca esti singura, nu-ti face griji. Doar iesi la intalnirile cu prietenii si-ti vor face ei lipeala de nici n-o sa ai idee cum de s-au legat lucrurile chiar asa, din prima.

Horoscop dragoste martie 2017 Rac

Dacă vrei sa pui pe picioare o afacere alaturi de iubitul tau, sa stii ca momentul e prielnic. Tot ce demarati impreuna acum are sanse sa fie productiv. Ai grija cine-ti face ochi dulci la serviciu, fiindca astrele sunt pozitionate de asa natura, ca luna asta viata profesionala se intersecteaza intr-un mod interesant cu cea din dormitor. Sa nu te mire daca seful sau vreun coleg te invita ca din senin la cina. Si fii increzatoare cand mergi la evenimente in interes de serviciu, poti experimenta dragostea la prima vedere!