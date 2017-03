Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Cat pret pun domnii pe casatorie si cum se poarta dupa ce esti a lor cu acte-n regula depinde si de astrele care-i guverneaza. Responsabil, fidel, nestatornic, dominant ... afla cum e fiecare semn zodiacal la el acasa!

Care este zodia sotului ideal?

Berbecii nu fug de responsabilitati

Acesti nativi se casatoresc fara sa faca prea multe calcule, sub impulsul pasiunii, fara sa le pese nici daca toate argumentele sau chiar intreaga lume sunt impotriva iubirii lor. Nu conteaza ca ai alta religie sau ca locuiesti in alt oras, daca te vrea, te ia acasa! Un sot Berbec e protector pana la cer cu jumatatea lui si Doamne fereste sa tulbure cineva linistea caminului unui nativ, caci intr-o clipita se dezlantuie uraganul! Sotia trebuie sa-i fie intru totul devotata si destul de diplomata incat sa-i tina in frau dorinta de a cheltui peste masura. Certurile sunt destul de dese, pentru ca se aprinde usor si tine sa aiba mereu ultimul cuvant.

Taurii sunt familisti convinsi

Traditionalist, Taurul ia foarte in serios casatoria si toate obligatiile pe care le implica uniunea „la bine si la greu“. Stabilitatea e cuvantul de baza in ce ii priveste pe acesti nativi alaturi de care ai toate sansele sa sarbatoresti nunta de diamant. Sunt darnici, considera confortul financiar si bunastarea familiei de datoria lor, asa ca muncesc pe branci ca sa poata cumpara o masina mai incapatoare sau mobila de bucatarie pe care ai spus ca ti-o doresti. Au insa nevoie de o femeie la fel de responsabila, cumpatata, priceputa, care sa le ofere multa atentie si un camin fara cusur.

Gemenii nu-s cei mai statornici

Daca iti doresti un barbat la locul lui, devreme acasa, care sa puna pret pe valorile familiei traditionale, e bine sa nu te grabesti la maritat cu un Geaman. Nativii sunt cam nehotarati, le place mult sa flirteze si exista riscul sa nu se opreasca la prima casatorie. Ai deja acasa un sot din aceasta zodie? Trebuie sa-i oferi libertate si sa faci totul ca sa eviti rutina. Blazarea il poate face sa calce stramb si chiar sa depuna actele de divort, daca se simte neglijat si apuca sa i se aprinda calcaiele dupa altcineva. Sexul cu scantei si sustinerea neconditionata ii mentin interesul viu.

Racii nu dau inapoi

Odata casatoriti, nativii traiesc un atasament si mai profund fata de iubirea vietii lor. Sunt barbati de casa, grijulii, protectori, sensibili, uneori cam cicalitori, dar fara sa le ajunga din urma (nici pe departe) pe nativele zodiei, maestre la acest capitol. Pun familia pe primul plan, sunt foarte atasati de sotie si copii si se simt pierduti in lipsa lor. Nimic nu-i poate tine departe de casa la aniversari sau sarbatori, pentru ei astfel de momente sunt sfinte. Racul este si unul dintre cei mai fideli barbati, nu concepe si nu tolereaza sub nicio forma tradarea. Pentru ca are tendinta sa fie pasiv, uneori trebuie sa-ti asumi tu deciziile importante.