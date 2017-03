Vechii mayasi aveau sisteme de calcul calendaristice si astronomice complicate si impresionante, cu totul diferite de coordonatele pe care le cunoastem astazi. Simbolistica celor 19 semne zodiacale existente conform zodiacului lor a primit nenumarate interpretari de-a lungul timpului, unele dintre ele pastrandu-si misterul si unicitatea pana in prezent. Ce fire, ce inclinatii ai, ce te bucura sau ce-ti poarta noroc in functie de zodia ta mayasa afli in continuare.

Ce simbol te reprezinta in zodiacul mayas

Foto: Zolotarevs, Shutterstock

Mac (23 martie – 11 aprilie)

Cel ascuns – esti misterioasa prin definitie, secretoasa, introvertita. Nimeni nu stie despre tine chiar tot. Pastrezi un locsor doar al tau in suflet si de acolo iti iei puterea. Te caracterizeaza si iti tot iese in cale cifra norocoasa trei, a echilibrului si perfectiunii.

Kankin (12 aprilie – 1 mai)

Soarele galben, Pamantul, Cainele – foarte loiala, esti atasata deopotriva de lucrurile materiale si de cele spirituale, de energia solara si de forele telurice. Te regasesti si-ti incarci bateriile daca te plimbi in lumina soarelui sau pasesti desculta prin iarba, pe pamant, pe nisip.

Muwan (2 mai – 21 mai)

Ploaia, Norii, Focul – apa si focul iti poarta noroc si poti trai experiente deosebite in zilele ploioase, cu tunete si fulgere. Foarte intuitiva, nu esti usor de pacalit, dand dovada intotdeauna de o creativitate si intelepciune aparte.

Pax (22 mai – 10 iunie)

Sageata, Semanatul, Puma – imprumuti din trasaturile Pumei si esti un lider innascut. Daca ti se ofera putere, o folosesti in cel mai bun mod si te remarci in functii de conducere. Calitatea ta cea mai de pret e perseverenta. Precum o sageata, nu te abati din drum pana nu iti atingi tinta.

Kayab (11 iunie – 30 iunie)

Zeita Lunii, Broasca testoasa – te fascineaza luna si tot ce tine de ea si trebuie sa profiti de energiile din noptile cu luna plina. Intelepciunea caracteristica testoasei de face sa cantaresti cu grija orice decizie, sa imbini perfect ratiunea si sensibilitatea.

Kumku (1 iulie – 20 iulie)

Recolta, Crocodilul, Zeul ploii si al plantelor – ai o natura duala, te razgandesti usor si nu ti-e comod sa iti dezvalui slabiciunile. Ca si crocodilul, esti puternica, rezistenta si puterea ta sta in faptul ca stii sa astepti momentul potrivit. Calmul tau e imperturbabil.

Wayeb (21 iulie – 25 iulie)

Pamantul, Spectrul – de multe ori simti cum propria viata iti scapa de sub control, sub impulsul intamplarilor neasteptate. Ca sa ajungi la echilibru si pace interioara, exploreaza-ti al saselea simt cu care te-a inzestrat natura. Meditatia iti este vitala pentru o viziune clara, de ansamblu.