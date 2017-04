Fiecare om poarta cu sine un bagaj mai greu sau mai usor de experiente. Emotionante, placute sau stresante, vesele sau triste, toate au partea lor de contributie la tot ceea ce esti tu astazi. Felul cum traiesti momentul prezent se leaga, inevitabil, si de trecut. In ce masura au amintirile putere asupra ta, depinde si de zodie!

Cat de mult te influenteaza trecutul in functie de zodie

Berbec

Uiti de o experienta nefericita chiar in secunda doi, de parca nici n-ar fi existat. „Am invatat atatea din greselile mele, ca ma gandesc serios sa mai fac cateva“, trebuie sa fie vorba ta preferata. Traiesti la maximum fiecare clipa si chiar n-ai ai energie de risipit pe regrete si resentimente!

Taur

Tu daca te-ai ars cu ciorba, clar sufli si-n iaurt, mai ales in situatia in care experienta a fost una foarte dureroasa. Vestea pentru tine e ca niciodata nu le poti prevedea pe toate. Nu-i mai bine sa renunti la restrictii si sa te bucuri de fiecare experienta de parca ti s-ar intampla pentru prima oara?

Gemeni

Pentru tine trecutul conteaza in cel mai bun sens. Care va sa zica, te intorci in timp ca sa analizezi in amanunt doar acele experiente care ti-ar putea fi utile in prezent sau viitor. Pastrezi in memorie si in suflet doar lucrurile importante sau impresioante, din care chiar ai avut ceva de invatat.

Rac

Intamplarile triste te trag in jos ca un pietroi si nu-ti dau voie sa te bucuri de viata. Detaseaza-te, clipa trecuta nu se mai intoarce si nu poti incepe un nou capitol din viata ta, daca il recitesti la nesfarsit pe ultimul. Partea buna e ca si amintirile frumoase iti revin mereu in suflet, ca un refugiu!