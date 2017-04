Fiecare semn zodiacal e guvernat de o planeta anume si influentat direct de vibratiile pe care aceasta le transmite in functie de caracteristicile ei generale, cat si de parcursul pe care-l are intr-un moment sau altul pe cerul astral. Mai ca ai putea sa faci o lista de plusuri si minusuri imprumutate de la astrul care iti ghideaza viata si sa ti le treci in cv. Ce bune si rele iti aduce planeta care te conduce si te inspira, vezi imediat!

Planeta care iti guverneaza zodia



Sursa: giphy.com

Soarele – stapanul Leului

Simbolul prin excelenta al vietii, regalitatii si demnitatii, este un astru pozitiv, care iti da curaj, ambitie, atuuri pentru a iesi in evidenta si a te face remarcata. Esti extrovertita, deschisa, prietenoasa. Punctele slabe sunt orgoliul exacerbat, dificultatea de a te stapani, lipsa de control, dorinta de a te impune prin orice mijloace, chiar si cand nu ai dreptate.

Luna – stapana Racului

Luna reprezinta fertilitatea si maternitatea. Puterea mistica si vindecatoare a astrului noptii se reflecta perfect in personalitatea ta visatoare, contemplativa, introvertita, timida. Te intereseaza si te defineste tot ce tine de suflet si ai o sensibilitate aparte. Cei guvernati de Luna sunt si banuitori, suparaciosi, irascibili si maestri cand vine vorba de miciuni mai mult sau mai putin nevinovate.

Mercur – stapanul Gemenilor si al Fecioarei

Daca te guverneaza Mercur, nu-ti lipseste ratiunea, esti mereu ancorata in realitate. Iti pastrezi luciditatea si sangele rece chiar si in momente de criza sau de cumpana. Foarte intuitiva si inteligenta, te exprimi cu o usurinta de invidiat, pentru ca tot de Mercur tine capacitatea de a-ti verbaliza opiniile si gandurile cele mai intime.

Venus – stapana Taurului si a Balantei

Planeta care potenteaza sentimentele te face sa simti totul mai intens si e responsabila de sensibilitatea ta excesiva. Iubesti si pui pret pe frumusete, a trupului si a sufletului deopotriva. Femecatoare si voluptoasa, ti-e usor sa legi prietenii. Uneori esti din cale-afara de orgolioasa si schimbi partenerii fara sa le dai a doua sansa.