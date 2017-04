Astrologie: Horoscopul lunii mai pentru toate zodiile

Nici astrele, nici vremea nu mai sunt in perioada urmatoare chiar atat de capricioase, cu toate ca nu putem spune ca ne tin tocmai in puf. Nu se petrec evenimente majore pe cerul astral, lucrurile decurg destul de lin, dar tot mai avem parte de mici zgaltaieli si intepaturi pe ici, pe colo. In mare, comunicam cu folos, ne alegem cuvintele mai bine, avem curaj sa punem bazele unor proiecte de durata, suntem creativi si ingeniosi. Riscul este sa ne sustinem cu ardoare exagerata opiniile si valorile, care, de cele mai multe ori, nu coincid cu ale altora, de unde tot felul de revolte. Totodata, pot iesi la iveala secrete, minciuni sau tradari cu un impact important asupra mersului vietii.

Horoscop luna mai 2017 pentru fiecare zodie

Foto: Ekaterina Pokrovsky, Shutterstock

Horoscop mai Berbec – nu crede tot ce auzi!

Intotdeauna ai fost ispitita sa iei decizii bruste, iar acum, din cauza lui Mercur care-ti tranziteaza semnul, acest impuls este asa de puternic, incat te surprinde si pe tine. Ai grija ce spui, cand si cui, ca nu cumva sa isti vreun conflict greu de stins! Te plangi din nimic si esti cu capsa pusa, dar irascibilitatea crescuta poate fi domolita simplu, cu... mai multa odihna. De tine depinde daca-ti epuizezi energia dintr-un foc sau o folosesti productiv. Si sa nu cumva sa cazi in capcana de a da crezare barfelor care-ti trec pe la urechi. Vor fi cateva! Ai sanse mari de castiguri materiale.

Horoscop mai Taur – intinde-te doar cat te lasa plapuma!

Cu toate ca demult nu mai stai tocmai bine cu bugetul, ai in continuare un chef nebun de cumparaturi. Si simti nevoia sa te rasfeti, sub influenta Soarelui. Domoleste-ti exuberanta si nu lua sume mari cu imprumut, caci nu va fi usor sa le restitui! Nici n-ai nevoie sa-ti inoiesti garderoba, planeta Venus face toata treaba, invaluindu-te intr-un magnetism de invidiat. Te imbraci si arati de milioane! Neatentia si graba iti pot aduce risc de mici accidentari, dar creativitatea tine cu tine in luna mai si te scoate din impas cu solutii bune, de viitor.

Horoscop mai Gemeni – atentie, exces de optimism!

Sa fii optimista este minunat, dar stii si tu cum se spune: ce-i prea mult, strica, oricat ar fi de bun! Poti fi tentata sa ai incredere in cine nu trebuie, sa te implici in prea multe lucruri deodata, sa dormi prea putin, sa te epuizezi, intr-un cuvant. Serviciul iti acapareaza tot timpul, nu mai ai vreme de familie, de prieteni, de iubit. Daca ai pus la indoiala sinceritatea unor apropiati, s-ar putea sa constati, cu dezamagire, ca feelingul tau era pe deplin justificat. Fatarnicia si falsele intentii bune te pot tine pe loc si te intarzia inutil, asa ca nu te baza pe ajutorul promis, dar amanat de la o zi la alta de unii.

Horoscop Rac mai – nu rata sansa unui job nou!

Te simti mai irascibila decat de obicei, ba iti vine sa plangi, ba sa urli la oricine care-ti iese in cale. Si cu toate ca ti-ai jurat ca nu te abati de la dieta pana cand dai jos si ultimul gram depus de Paste, o tii din exces in exces culinar. Nu-i de mirare ca te pandeste o indigestie. Totodata, exista riscul sa revina in forta probleme de sanatate cronice. Vestile bune apar pe plan profesional, unde e foarte probabil sa apara o sansa de nerefuzat de schimbare de job. Si banii vin la tine usor luna asta, ba de la prieteni, ba de la sefi, care sunt mai binevoitori ca oricand.