O veste minunata pentru noi in luna mai: in sfarsit, planeta Venus nu mai este retrograda! Relatiile de iubire, fie ca sunt intre sot si sotie, fiica si mama ori intre buni prieteni sau colegi, au mai putine hopuri de trecut. Comunicam cu usurinta si ne facem intelesi fara explicatii si zbateri inutile. Sa ne bucuram de perioada asta, caci configuratiile de la finalul lunii vor pune multe parteneriate, casnicii si prietenii pe butuci! Pazea dupa 25 mai!

Horoscopul dragostei luna mai 2017

Foto: Victoria Nochevka, Shutterstock

Horoscop dragoste mai 2017 Berbec

E o luna numai buna de iubit. Norii dispar si se asterne linistea pe care o cauti demult. Cand iubitul tau nu reactioneaza intocmai cum visai, spune-i clar care-ti erau asteptarile. Un pic de diplomatie face minuni! Trebuie sa asimilezi si sa depasesti experientele din trecut, fericite sau nu, ca sa te poti concentra asupra prezentului si viitorului. Doar asa poti construi o relatie de durata. Dupa data de 25, pune-ti lacat la gura si nu da curs niciunui conflict!

Horoscop dragoste mai 2017 Taur

Ai un sex-appeal care se simte de la o posta si, daca esti singura, atragi in mreje pe oricine vrei. Totusi, relatiile inchegate acum nu sunt neaparat serioase si se pot incheia la fel de repede cum au inceput. Mai ales daca au la baza considerente materiale sau se intampla la birou, cu un coleg sau sef. Daca faci deja parte dintr-un cuplu inchegat, temerile care-ti dadeau tarcoale in plan sentimental incep sa se risipeasca, una cate una.

Horoscop dragoste Gemeni mai 2017

Familia nu e o prioritate pentru tine luna asta, ai cu totul alte preocupari. Daca partenerul are planuri de viitor si devine insistent, ai tendinta sa schimbi vorba, sa eziti si sa amani o decizie clara. Motivul ostilitatii este teama ca-ti vei pierde independenta, de care tii cu dintii. Discutand si cooperand, ajungeti la un numitor comun si pot iesi lucruri bune. Nativele singure au sanse sa intalneasca pe cineva interesant imediat dupa luna plina din 10 mai.

Horoscop dragoste mai 2017 Rac

E o luna favorabila pentru relatiile de prietenie, iar in familie toate par sa-ti mearga struna, cel putin in relatia cu parintii si copiii. Pentru frustrarile de la inceputul lunii sunt de vina asteptarile tale prea mari si deloc realiste. Practic, iti faci sperante care nu se implinesc neaparat, pentru ca partenerul, cel mai probabil, nici nu e constient de ceea ce-ti doresti. E atata emotie si armonie in cuplu in jurul datei de 11 mai, incat uiti de orice suparare si s-ar putea chiar sa te gandesti ca e timpul potrivit pentru un copil.