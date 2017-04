Bijuterii, haine, prajituri, fiecare cu placerea lui costisitoare sau ingrasatoare. Bauturile alcoolice sunt si ele pe lista micilor delicii cu care ne place sa ne desfatam din cand in cand. Iata care sunt bauturile potrivite fiecarei zodii, conform astrologiei!

Bautura potrivita in functie de zodie

Foto: Refat, Shutterstock

Berbec - whisky

Sufletul petrecerii, Berbecului ii place sa bea si rezista de minune la bauturile tari. Pentru ca e musai sa se stie ca e sigur pe el si serios, nu comanda orice licoare. Alege intotdeauna ce-i mai bun si mai scump pentru el si prietenii lui. Special pentru femeile Berbec - daca vrei sa petreci pana dimineata, bea whisky cu cola sau cu multa gheata! Si nu te incapatana sa bei cot la cot cu barbatii!

Taur – sampanie

Taurului ii place luxul si rasfatul. Nu poti da gres in privinta acestor nativi cu o sampanie scumpa, mai ales cand nu e vorba de o petrecere oarecare, ci de o sarbatoare sau aniversare. Ii poti impresiona si cu un vin vechi rosu sec, de colectie sau cu alta bautura fina, pe care n-o gasesti la toate colturile si nici nu si-o permite oricine.

Gemeni – gin

Gemenii nu sunt foarte sofisticati cand vine vorba de bautura, insa sunt mari petrecareti si cuceritori. Cand se afla in compania prietenilor intr-un bar sau in club ori la o petrecere in pijamale, ginul e o alegere buna. Aroma intensa a plantelor te invaluie instant, alunga stresul si teama si-ti aduce imediat buna dispozitie!

Rac – lichior

Cu cat e mai dulce si mai cremos, cu atat mai mult il adori! De ciocolata, alune, banane, toate sunt pe gustul Racului sensibil la tot ce-i gustos. Singura problema e ca ametesti usor, iar cand e vorba de lichior, nu prea te poti opri dupa un pahar. De multe ori preferi sa-l bei acasa, in loc de desert, considerandu-l rasfatul serii. Sau chiar sa-l prepari dupa propria reteta. Incearca un lichior de oua!