Fie ca ai facut de ani buni pasul cel mare sau tocmai ai fost ceruta de sotie si inca nu ati hotarat data, semnul zodiacal caruia ii corespunde intervalul in care mirii isi unesc destinele este plin de semnificatii si le influenteaza mariajul.

Semnul zodiacal iti poate influenta mariajul

Foto: Shunevych Serhii, Shutterstock

Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Totul e original la acest cuplu, de la invitatiile de nunta, pana la destinatia pentru luna de miere. Aveti toate sansele unui mariaj energic, in care domina spontaneitatea si nu e loc de blazare. Calatoriti mult, faceti sport impreuna, puneti la cale tot felul de surprize! Provocarea: sa tineti sub control nevoia de suprematie in relatie.

Taur (20 aprilie - 20 mai)

Relatia voastra e caracterizata de stabilitate, va simtiti „acasa“ unul in prezenta celuilalt. Amandoi luptati pentru confort, puneti pret pe valorile familiei traditionale si sunteti, la timpul potrivit, niste parinti de nota zece. Provocarea: fiindca Taurul e o zodie care detesta schimbarea, trebuie sa faceti tot posibilul sa evitati monotonia.

Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Veti avea casa mereu plina de prieteni si veti merge impreuna la multe petreceri, intalniri, reuniuni. Asemeni Geamanului, veti comunica eficient si o sa va adaptati cu usurinta situatiilor neprevazute.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Adorati surprizele, ele sunt sarea si piperul in casnicia voastra. Provocarea: nu alocati mai mult timp decat e cazul amicilor, in detrimentul timpului petrecut in doi!

E una dintre cele mai bune perioade din an pentru casatorie, Racul fiind o zodie de casa, pentru care nimic nu e mai important decat partenerul si copiii. Dupa momentul nuntii va simtiti si mai legati, impliniti, va gasiti linistea. Provocarea: sa petreceti timp si in doi, nu doar inconjurati de familie, ca sa nu va transformati din soti in simpli prieteni.