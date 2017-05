Ziua si luna in care te-ai casatorit sunt importante nu doar din perspectiva zodiei care guverneaza perioada cu pricina, ci si din punct de vedere numerologic. Tot ce ai de facut ca sa afli cum iti influenteaza data nuntii viata de cuplu este sa aduni toate cifrele care o compun si sa reduci suma obtinuta la o singura cifra. Daca te-ai casatori pe 22.06.2017, cifra care te intereseaza este 2 (2+2+6+2+1+7=20=2). Da, mersul lucrurilor in orice casnicie depinde in primul rand de parteneri, dar alegerea unei date benefice poate fi de bun augur!

Ce reprezinta data nuntii in numerologie

Cifra 1

Desi este o cifra care duce cu gandul mai degraba la egoism si individualitate decat la daruire si convietuire, 1 e si simbol pentru etape noi de viata, pentru inceputuri de drum. Amandoi veti trece prin transformari si va trebui sa faceti compromisuri pentru ca iubirea voastra sa-si pastreze profunzimea si sa ajungeti din doi, unul, uniti trup si suflet, cum scrie la carte. Cei care ating aceasta etapa vor pune relatia lor in centrul Universului.

Cifra 2

E cifra-simbol pentru perechi, pentru viata in doi, cifra parteneriatelor reusite, a relatiilor de iubire implinite, armonioase. Reciprocitatea e caracteristica de baza a cuplului. Toate eforturile pe care le faceti impreuna au rezultate bune, peste asteptari, va sustineti indiferent de situatie. Sunteti dependenti unul de celalalt, faceti totul impreuna si nu concepeti viata fara pasiune, surprize sau calatorii romantice.

Cifra 3

Cuplurile cu cifra nuntii 3 au toate sansele de a forma familii fericite, cu conditia sa nu aiba secrete si sa comunice deschis atunci cand au ceva pe suflet. Trebuie sa fiti inainte de toate buni prieteni. Nu lasati niciodata tot greul pe umerii celuilalt! Veti avea probabil mai mult de un urmas si totodata multi prieteni care va calca pragul. Ar fi bine sa nu puneti prea mare pret pe gura lumii si sa faceti mereu cum simtiti voi (nu cum cred ceilalti) ca e mai bine.

Cifra 4

E o cifra a echilibrului si stabilitatii. Amandoi va gasiti linistea si confortul, nu doar emotional, ci si material, in aceasta casnicie. Intotdeauna va impartiti cheltuielile, sarcinile si va organizati foarte bine toate aspectele vietii, de la banii alocati pentru concediu, pana la timpul petrecut zilnic in familie. Datorita influentei numarului 4 sunteti foarte apropiati de parinti, iar copiii vostri vor petrece, probabil, multa vreme in compania bunicilor.