Foto: Zolotarevs, Shutterstock

Inima - Taur, Rac, Balanta, Pesti, Leu

Taur

Esti genul care se perpeleste facand liste cu toate scenariile posibile si imposibile, reactionezi dupa cum te indeamna sentimentele sau faci ce-ti dicteaza primul impuls, fara sa tii cont de nimeni si de nimic?

Desi esti foarte bine ancorata in realitate, mereu asculti ce-ti sopteste vocea inimii inainte sa iei vreo decizie cruciala. Pui si ratiunea in balanta, n-o ignori, dar cea care-si castiga dreptul la ultimul cuvant tot inima e. Te ajuta sa percepi imediat intentiile rele sau energiile negative pe care le primesti din jur.

Rac

Cum ar putea sa reactioneze una dintre cele mai sensibile native din horoscop, daca nu dupa cum ii dicteaza sufletul? Ratiunea conteaza putin spre deloc atunci cand iti doresti din inima un lucru. Culmea, ii faci sa cedeze chiar si pe cei care au in mana argumentul logic negru pe alb, atat esti de convingatoare.

Balanta

Esti foarte sufletista si deosebit de empatica, asa ca te implici in orice situatie in care inima iti spune ca poti fi de ajutor. Dragostea pe care o ai fata de oameni si lipsa de toleranta cand e vorba de nedreptate sunt cele care te ghideaza mereu in viata. Ai o inima mare si esti convinsa ca unde lipseste iubirea, lipseste totul.

Pesti

In cazul tau, intuitia si sentimentele te stapanesc aproape in egala masura. Te poti lauda cu o abilitate deosebita de a citi oamenii si semnalele pe care ti le transmit chiar si neintentionat. Iti dai seama din prima clipa cand cineva te place sau te minte. Si pentru ca iubesti intens, trairile tale declanseaza nu de putine ori adevarate furtuni sentimentale.

Leu

Desi apartii uneia dintre cele mai puternice zodii, inflacararea inimii e cea care-ti aduce mare parte din farmecul personal. Nu reusesti sa fugi de ea nici cand iti doresti cu tot dinadinsul sa fii obiectiva si neimplicata. Sigur ca treci fiecare decizie prin filtrul ratiunii, dar tot ce simti faci, chiar daca nu e in acord cu logica sau cu regulile impuse.