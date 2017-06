Trasaturile fiecarui semn zodiacal sunt vizibile, intr-o masura mai mare sau mai mica, inca din frageda copilarie.

Horoscopul copiilor: Cum il influenteaza zodia pe cel mic

Foto: Yuliya Evstratenko, Shutterstock

Berbec

Incapatanat, stie de mic ce vrea si nu cedeaza nici in ruptul capului. Nu e usor sa-l modelezi si Doamne fereste sa-i spui ca n-are voie un lucru, fiindca e primul pe care o sa-l faca! Nu-l poti convinge decat cu vorba buna, niciodata facand pe zbirul. Poruncile nu functioneaza decat printre lacrimi si sughituri. N-are stare deloc, se agita mult si se loveste des, in special la cap. Posesiv, nu suporta sa imparta jucariile sau sa-l pui le locul doi in vreo situatie.

Taur

Nu exista copil mai mandru de hainutele, papusile sau masinutele frumoase din dotare, pe care nu le scapa din ochi nicio secunda si nu le-ar da sub nicio forma, nici macar imprumut. Mai ales daca e fetita, stie precis ce rochita vrea sa poarte cand iese din casa. Fiindca e semn de Pamant, adora sa se joace in aer liber, iar cand e somnoros sau flamand, face scandal mare! Fa-i cadou o pusculita si sigur nu va ramane goala, Taurasul e intreprinzator de mic!

Gemeni

Are multi prieteni, e ingenios, creativ, foarte vorbaret si sociabil. Nu se lasa pana nu rezolva cele mai complicate jocuri, adora sa-i citesti si pune o multime de intrebari, la care e musai sa-i raspunzi. Doar ca se plictiseste repede si e o provocare sa gasesti mereu alte activitati care sa-i trezeasca interesul. Invata sa scrie si sa citeasca mai repede decat altii copii. Stie sa te pacaleasca si spune minciunele fara sa stea pe ganduri, ca sa scape basma curata din situatii de tot felul.

Rac

Foarte atasat de mama, copilul Rac o sa-ti dea mult de furca daca va avea un fratior sau o surioara, pentru ca se ataseaza puternic si nu e deloc dispus sa imparta tandretea materna cu nimeni. Sensibil, e copilul care plange ca vrea sa doarma cu tine-n pat si sufera la fiecare poveste, cantecel sau desen animat cu final trist. E emotiv si mananca mult cand se simte nesigur, asa ca nu-l premia cu dulciuri! Foarte darnic, ofera cu bucurie din tot ce are!