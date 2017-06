Cei mai bogati oameni din lume au in comun, pe langa afaceri profitabile, mosteniri impresionante, inteligenta sclipitoare, noroc sau talent cu carul, si semnul zodiacul. In topul miliardarilor lumii se remarca Fecioarele, Leii, Berbecii, Varsatorii, Scorpionii si Pestii. Iti povestim in continuare cam cat lipici la bani au nu doar aceste zodii, ci toate cele 12.

Zodii cu noroc la bani

Foto: Nick Starichenko, Shutterstock

Berbec

Desi sunt impulsivi si cheltuiesc mai mult decat ii tine plapuma, Berbecii scot bani si din piatra seaca. Au noroc si intalnesc oamenii potriviti, care-i ajuta sa-si rotunjeasca veniturile, asa incat sa nu duca lipsa. Foarte ambitiosi si mereu pe faza, ocaziile financiare nu trec pe langa ei.

Taur

Se stie cat de importanti sunt banii si confortul material pentru Tauri. Acesti nativi sunt foarte calculati si rar se intampla sa nu aiba o casa pusa la punct, o masina buna si un cont de economii. Nu aduna prea multa avere pentru ca adora luxul si investesc in el fara sa stea pe ganduri.

Gemeni

Le place mult prea mult sa se bucure de viata ca sa si-o petreaca adunand bunuri materiale. Doar pentru haine, bijuterii sau de alte slabiciuni de-ale lor cheltuiesc oricat. Pot fi foarte risipitori cand e vorba de placerile personale. O duc bine, sunt descurcareti, dar nu exceleaza pe plan financiar.

Rac

Desi pentru Raci familia este mai importanta decat profesia, acesti nativi sunt foarte dedicati muncii lor si castiga bine. Investesc, insa, aproape tot ce au pentru confortul celor dragi si sunt destul de indecisi in afaceri. Cei putred de bogati au avut probabil noroc de o mostenire consistenta.