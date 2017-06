Daca te-ai nascut intr-una dintre zilele care fac trecerea de la o zodie la alta, sigur ai simtit, si nu o data, ca te regasesti in ambele tabere: zodia careia ii apartii de drept si zodia alaturata. Nu te inseli. E drept, zodia in care se afla Soarele in anul, luna si ziua nasterii tale inclina balanta intr-o directie anume, dar chiar si asa, te afli undeva la mijloc intre doua zodii. Vezi mai jos cum se traduce asta in limbajul trasaturilor tale.

Cuspidele zodiilor: cei nascuti la rascruce de zodii

Foto: Maksim Shmeljov, Shutterstock

Gemeni-Rac (17-23 iunie)

Cuspida Magica

Daruirea si emotivitatea te transforma intr-un exemplu viu de loialitate si prietenie sincera. De dragul iubirii esti in stare de orice, iar imaginatia ta nu cunoaste limite. Esti inconjurata mereu de oameni si gata sa-i ajuti, ca o zana buna. Nu poti trai fara sa iubesti si te atrage jocul cuceririi, dar odata indragostita, privirile tale galese se vor indrepta intr-o singura directie.

Rac-Leu (19-25 iulie)

Cuspida Oscilatiei

Leu-Fecioara (19-25 august)

Imbini emotivitatea unei zodii sensibile de apa cu ambitia unei zodii puternice de foc, deci nu treci neobservata. Serioasa si devotata, greu ajunge cineva la sufletul tau. Te implici numai in relatii de lunga durata, iar in plan profesional castigi aprecierea tuturor, colegi si sefi. Ai nevoie sa fii laudata, sa primesti mereu dovezi de dragoste, iar daca ti-e tradata increderea, pleci fara sa te uiti in urma.

Cuspida Ostentatiei

Se da permanent o lupta in tine intre infocarea Leului si realismul Fecioarei. Cand se intampla sa reactionezi sub impulsul momentului si nu iese bine, iti faci mii de mustrari de constiinta. Esti, cu siguranta, perfectionista si cauti mult partenerul ideal, care va avea multe teste de trecut inainte sa te convingi ca el e alesul.

Fecioara-Balanta (19-25 septembrie)

Cuspida Frumusetii

Dupa cum ii spune si numele, aceasta cuspida e una armonioasa. Nu exista conflicte majore in sufletul tau, iar ceea ce te caracterizeaza este echilibrul. Te organizezi foarte bine, muncesti mult si cu folos. In relatiile cu apropiatii spui lucrurilor pe nume cu o sinceritate dezarmanta si nici pe straini nu ii prea menajezi. Ai un simt aparte pentru frumos.