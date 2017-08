Astrologie: Horoscopul lunii septembrie pentru toate zodiile

Luna Plina pe 6 septembrie, Luna Noua pe 20 plus alte cateva evenimente astrologice importante ne asteapta. Veste buna: Mercur nu mai e retrograd incepand cu data de 5. Daca in primele zile ale lunii suntem infocati, pusi pe cearta si actionam sub imboldul emotiilor, spre final de septembrie devenim mai calmi si mai lucizi. Tot atunci ne putem astepta la o schimbare care sa ne dea planurile peste cap, nu neaparat intr-un sens nefavorabil.

Horoscop luna septembrie 2017 pentru fiecare zodie

Astrele au pregatiti o gramada de surprize si de experiente incredibile pentru cele 12 semne zodiacale acum, la inceputul toamnei lui 2017.

Horoscop septembrie Berbec – pune-ti ordine in obiceiuri!

Noul anotimp te face irascibila, te simti confuza si foarte obosita. Ai un somn ciudat, neodihnitor, cu vise complicate, pe care nu stii cum sa le interpretezi si te trezesti deja epuizata. Ar fi bine ca macar o vreme sa te culci inainte de miezul noptii si sa urmezi un ritual relaxant, precum o baie calda, inainte de culcare. Chiar daca ti se pare greu, incearca sa nu mai mananci seara, apuca-te de sport , daca n-ai facut-o inca, gandeste-te mai mult la corpul tau si la nevoile lui decat la mofturile si poftele de moment. Ai noroc de castiguri banesti neasteptate, dar si de o situatie dificila la serviciu spre finalul lunii, cand poti primi atributii noi!