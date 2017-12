foto: Matilda Inozemceva, Shutterstock

Horoscop luna ianuarie pentru fiecare zodie

E o perioada in care simtim nevoia sa ne reinventam, sa trecem la un noua etapa de viata, sa ne transformam trupeste si sufleteste, sa ne remarcam, sa evoluam pe toate planurile. Avem Luna Plina in Rac pe 2 ianuarie, Luna noua pe 17 ianuarie si multe schimbari in mersul planetelor, care ne fac mai productivi si dornici sa experimentam.

Indiferent de predictii, noi iti dorim ca astrele sa se alinieze perfect dorintelor tale si sa ai parte de cel mai fericit inceput de an!

Horoscop ianuarie Berbec – cuibarita la caldura

Uranus aflat in zodia ta iti poate accentua nevoia de a iesi in evidenta. Cum tu mereu faci pe viteaza, esti in stare sa iesi pe strada cu parul ud la minus zece grade sau sa alergi un maraton prin nameti si te mai si lauzi cu asta. In ianuarie, lasa deoparte actele bravuroase daca nu vrei sa-ti petreci inceputul anului la pat, cu febra mare. Stai in casa cu o cana de ceai fierbinte – apropo, e un context astral numai bun de facut copii - si evita frigul cat poti, caci planetele te fac neobisnuit de vulnerabila. Alege sporturile si distractiile de interior! Se anunta schimbari la serviciu.