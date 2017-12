foto: Nik Nova, Shutterstock

Horoscopul dragostei in luna ianaurie 2018

Horoscop dragoste ianuarie Berbec

La inceput de ianuarie, Luna Plina scoate la iveala sentimente ascunse, emotii nestiute, dorinte neasteptate. Venus intra in Varsator pe 18 ianuarie si ne ajuta sa ne relaxam, sa-i oferim partenerului mai multa libertate, sa ne simtim siguri pe noi si deschisi la noi posibilitati sentimentale.

foto: ladyphoto, Shutterstock

E o perioada in care atentia ta se imparte in multe directii si iti ramane timp insuficient pentru viata de familie. Ai grija sa nu te exteriorizezi prea categoric si agasant pentru partener, impulsionata de Uranus. Va trebui sa-ti domolesti nevoie de a-i avea pe toti sub observatie si sub control. Daca simti ca este momentul sa devii mama, astrele favorizeaza o sarcina, asa ca nu mai sta pe ganduri! E si un context in care legi cu usurinta noi prietenii, iar daca esti singura, te poti indragosti de seful tau!