Dupa spectaculoasa eclipsa de Luna din 31 ianuarie urmeaza o alta, pe 15 februarie, de Soare de data aceasta, in semnul Varsatorului. Nu vom fi foarte productivi, ci mai degraba lipsiti de energie si visatori, idealisti, cu capul in nori. Ne facem sperante si ne gandim sa demaram proiecte noi, sa ne schimbam cariera, sa plecam in calatorii lungi, sa incheiem contracte. E bine ca totul sa ramana doar la nivel de proiect, cel putin deocamdata, caci luciditatea nu ne ajuta sa fim foarte obiectivi.

Horoscop luna februarie pentru fiecare zodie

Aspectele confuze se lamuresc, emotiile ies la lumina, la fel si nevoia noastra de a ne evidentia, de a fi apreciati, laudati.

Horoscop februarie Berbec – fara riscuri inutile

Starea de spirit e buna, optimista, ai chef sa iesi, sa te plimbi, sa experimentezi. Mici probleme de sanatate iti pot strica planurile, cel putin pentru o scurta perioada. Ai grija de tine si nu te forta sa faci lucrurile in ciuda oboselii sau durerii! Cum tu esti implicata mereu intr-o mie de activitati, n-o sa-ti placa sa stai „pe bara“, dar nici n-o sa prea ai de ales. La serviciu incearca sa te concentrezi si nu face prea multe lucruri in acelasi timp, caci pot sa-ti scape detalii importante. In schimb, descoperi lucruri uimitoare despre o persoana din anturaj sau din familie. Fii calculata!